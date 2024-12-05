消委會洗衣珠2024｜消委會15款平靚正洗衣產品　一款洗衣粉表現最佳每次洗衫僅$1

▲ 消委會檢測15款平靚正洗衣產品。

【消委會洗衣液／洗衣粉／洗衣珠／洗衣膠囊】洗衣用品是日常必備品，本港消費者委員會（消委會）過往曾測試過市面上34款洗衣產品，包括洗衣粉、洗衣液及洗衣膠囊，結果發現有15款洗衣產品的去污表現較佳，其中一款洗衣粉表現最佳，每次洗衫成本僅$1，供大家參考。

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消委會洗衣珠｜3款洗衣膠囊去污表現出色

消委會曾在市面上搜羅34款洗衣產品，當中包括16款洗衣粉、15款洗衣液及3款洗衣膠囊，針對去除日常4種常見污漬進行測試，包括油性污漬（如礦物油、粉底、牛肉脂肪、人體皮脂）、酵素污漬（如朱古力、血漬、胡蘿蔔糊、混有青草的泥土）、可氧化污漬（如茶漬、咖啡、藍莓、番茄醬、紅酒、豉油），以及其他污漬（水溶性油漆和油溶性油漆）進行測試。

測試結果發現，有15款洗衣產品的去污表現較佳，其中測試的全部3款洗衣膠囊（洗衣球）整體去污表現出色。3款洗衣膠囊推薦名單如下：

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消委會實測3款洗衣膠囊：

Persil Colour Protect Capsules

TESCO Ambience Orange Blossom & Pomegranate

汰漬 Tide 超濃縮三效洗衣膠囊（春天草地清香）

消委會洗衣粉｜12款高分洗衣粉及洗衣液

至於在洗衣粉及洗衣液方面，有12款產品在去除人體皮脂和粉底之表現，以及去除血漬等酵素污漬的測試表現較佳。點擊12款高分洗衣產品如下：

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消委會推介12款高分洗衣粉及洗衣液：

Ariel 超濃縮洗衣液

快潔 全效360高效能洗衣液

白貓 大自然清馨洗衣液

獅王潔白物語 納米樂特濃洗衣液 極度消臭

威威 濃縮除菌洗衣液

威潔士 消毒洗衣液 冷水配方(超濃縮)寶絲 洗衣粉

獅王潔白物語 超濃縮洗衣粉 清新花果

AEON TOPVALU 洗衣粉

亮麗 全效5合1超濃縮洗衣粉

立白 超濃縮低泡洗衣粉

白貓 超濃縮低泡洗衣粉

在12款產品中，以「Ariel 超濃縮洗衣液」及「寶絲洗衣粉」獲得總評4星高分評價，前者在去除油性污漬及酵素污漬表現優秀；後者則在去除油性污漬、酵素污漬、可氧化污漬表現優秀，平均每次洗衣費用只需$1.02。

*資料源自2017年11月消委會報告，產品樣式、售價及品質或有變更

消委會洗衣液推介｜洗衣粉vs洗衣液vs洗衣膠囊

消委會指出，雖然洗衣膠囊整體表現不錯，惟價錢卻比洗衣粉或洗衣液較昂貴；加上不及洗衣粉與洗衣液般普遍，因此大部分人仍偏向採用洗衣粉或洗衣液。至於洗衣粉和洗衣液成分大同小異，最大分別在洗衣粉添加了固體填充物，以便取用及防止結塊。另外，洗衣粉的每次洗衣費用雖然較洗衣液便宜，但使用前需先溶於水及不要過量，否則會有白色粉末殘留於深色衣物上，影響外觀；相反，洗衣液則易與水混和，也不會出現結塊情況，較洗衣粉環保。

消委會洗衣液推介｜認清洗衣產品標籤

隨著大眾環保意識提高，市面上也有一些洗衣產品聲稱「可生物降解」，消委會就解釋，這類產品其實只針對其表面活性劑或大部分的成分。而為避免消費者難分真假，不少洗衣劑均會標示出由第三方認證機構所發出的標籤，例如：

Environmental Choice New Zealand（新西蘭政府擁有及認可）

Safer Choice（美國環境保護署推行的自願性計劃）

USDA（美國農業部對有機生產、處理和標示的認證）

ECOCERT（1991年於法國成立的有機認證機構）

USDA Certified Biobased Products（美國農業部管理、採用可再生的生物材料的自願性標籤計劃）

中國環境標誌（內地政府機構的認證標籤計劃）

消委會提醒，想選購合適的洗衣產品，切記查看詳細成分列表，了解產品是否獲認證機構發出相關標籤。

同場加映：

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LDK推薦10款A級洗衣產品

日本雜誌《LDK》亦曾於2022年測試過市面上18款洗衣液和洗衣膠囊，比拼各款洗衣產品的清潔去污力、除臭力、使用感、性價比及整體防污能力；其中有10款產品在整體表現上獲得A至A+評級，名單如下：

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並列第一名的「花王 Attack 3X」和「Ariel Bioscience Gel Ball 4D」均在香港有售，各位市民不妨多作參考。

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