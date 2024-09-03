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超市大搜查｜消委會+《LDK》精選25款洗衣產品去污力特強　一款表現最佳洗衫成本僅$1

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 3 小時前

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【洗衣粉／洗衣膠囊／洗衣液／污漬／最佳洗衫/家居用品／消委會／LDK】面對炎熱天氣，相信大家都會勤清洗衣服，避免污漬汗漬逗留在衣服纖維上。消費者委員會（消委會）過往曾測試過市面上34款洗衣產品，包括洗衣粉、洗衣液及洗衣膠囊，結果發現有15款洗衣產品的去污表現較佳；日本雜誌《LDK》早前亦測試過18款洗衣液和洗衣膠囊，當中有10款洗衣產品的整體表現獲A至A+評級。為此，TOPick整合出25款洗衣產品推薦名單，一款表現最佳洗衫成本僅$1，供大家參考。

最新影片：

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消委會推薦15款洗衣產品

消委會曾於試過市面上34款洗衣產品，包括16款洗衣粉、15款洗衣液及3款洗衣膠囊，針對去除日常4種常見污漬進行測試，包括油性污漬（如礦物油、粉底、牛肉脂肪、人體皮脂）、酵素污漬（如朱古力、血漬、胡蘿蔔糊、混有青草的泥土）、可氧化污漬（如茶漬、咖啡、藍莓、番茄醬、紅酒、豉油），以及其他污漬（水溶性油漆和油溶性油漆）進行測試。

測試結果發現，有15款洗衣產品的去污表現較佳，當中有12款洗衣粉／洗衣液在去除人體皮脂和粉底之表現，以及去除血漬等酵素污漬之表現的測試表現較佳，另全部3款洗衣膠囊（洗衣球）的整體去污表現出色。15款推薦名單如下：

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洗衣粉／洗衣液方面就以「Ariel 超濃縮洗衣液」及「寶絲洗衣粉」獲得總評4星高分評價，前者在去除油性污漬及酵素污漬表現優秀；後者則在去除油性污漬、酵素污漬、可氧化污漬表現優秀，平均每次洗衣費用只需$1.02。

洗衣膠囊（洗衣球）就以「TESCO Ambience Orange Blossom & Pomegranate」及「汰漬 超濃縮洗衣膠囊（春天草地清香）」獲得總評4星高分評價，前者表現較平均，在「去污」、「潔白」和「固色」測試上均獲得3.5至4分評分；後者則在「潔白」測試上獲得5分滿分。

*資料源自2017年11月消委會報告，產品樣式、售價及品質或有變更

同場加映：

洗衣有法丨白衫泛黃好尷尬？日本家務達人用1物　4個步驟即光潔如新

LDK推薦10款A級洗衣產品

日本雜誌《LDK》亦曾於2022年測試過市面上18款洗衣液和洗衣膠囊，比拼各款洗衣產品的清潔去污力、除臭力、使用感、性價比及整體防污能力；其中有10款產品在整體表現上獲得A至A+評級，名單如下：

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並列第一名的「花王 Attack 3X」和「Ariel Bioscience Gel Ball 4D」均在香港有售，各位市民不妨多作參考。

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