身體退化丨誤當心臟衰竭為年老退化　留意長者日常變化　免心腎功能遭破壞

不少心臟衰竭患者為長者，然而他們或以為一些徵狀例如氣促及疲倦乏力等，是身體機能退化所致，未能及早意識到病情。有醫生指出，部份長者本身患有其他慢性疾病，如果延誤心臟衰竭治療，有可能殃及其他器官，其中心腎症候群，便會相互影響心腎功能，加劇長者病況。

七十多歲的何婆婆最愛打理家頭細務，然而家人留意到她近月的生活習慣明顯改變，除了未有如常買餸煮飯，甚至連洗澡也不情願。細問之下，她說經常感到疲倦，例如行上斜路不夠氣，就連睡覺也無法躺平，導致晚晚失眠。最終，在醫生診斷下，始知道原來婆婆患有心血管疾病，一直以來出現的病徵是由心臟衰竭所致。家人及婆婆對此感到詑異，更驚覺心臟衰竭竟然在毫無先兆下發生。

心腎症候群 致雙重打擊

所謂心臟衰竭，是指心臟功能因心肌受損而減弱，隨著心臟泵血功能下降，便難以輸送足夠血液及氧份至身體各部分。老人科專科醫生任展鵬指出，心臟衰竭可以由不同原因形成，例如冠心病、心瓣受損及高血壓，在長者身上頗為常見，尤其本身患有其他慢性疾病，例如糖尿病、腎病及肥胖等，病發風險就更高。

「以腎病為例，長者或會出現名為心腎症候群的狀況。當心臟無法提供足夠血液予腎臟，後者無法正常運作，不能排除廢物下，身體毒素就會增加，繼而再損害到心臟功能，可說是一個惡性循環。最壞情況是腎功能持續變差至末期狀況，就可能要洗腎或換腎。」

部份人會像個案中的何婆婆般，起初毫無徵兆，後來就有呼吸困難、氣喘、腳踵及容易疲倦等病徵。任醫生引述「美國心臟協會」指引，假如病情去到最嚴重的第四級別，患者可能做任何活動也會感到不適，甚至躺在床上或站著也會感到呼吸困難及心悸。他提醒家人及照顧者，多留意長者的起居飲食，一旦有異便要盡早求診，否則會錯過重要治療時機。

藥物同時保護心腎功能

針對心臟衰竭及腎病問題，任醫生認為，必須避免兩者功能持續衰退，除了調節生活及飲食習慣，藥物治療同樣重要。然而，長者用藥時或會遇到不少難題，例如弄錯藥物劑量及用藥時間、藥物之間可能出現的副作用，以及自身對治療的依從性等，種種因素也會影響治療成效。

有見及此，任醫生指為長者制訂治療方案前，必須從全方位角度評估，包括考慮年齡、起居習慣、共病及藥物副作用等因素以處方合適藥物。近年，一些新型藥物例如SGLT2抑制劑，經研究證實能夠減低心血管疾病風險及死亡率，並能同時保護心腎機能，適用於患有心臟衰竭之長者不過，副作用上，要留意此類藥物有機會增加尿道或生殖道感染的機會。他並建議長者，應戒煙及避免高脂高鹽飲食，恆常監測體重，藉此延緩病情惡化。

備注：任展鵬醫生提醒，治療心臟衰竭及腎病有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

▲ 老人科專科醫生 任展鵬