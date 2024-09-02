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公屋輪候｜港爸二派順利邨429呎高層單位　惟1事欲拒絕：搏唔搏終極一派？

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 13 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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港爸二派順利邨429呎高層單位，惟交通位置不便欲拒絕搏三派。

【公屋輪候/排公屋/觀塘順利邨/井字型公屋/46校網】不少人獲房屋署「派樓」後，都會考慮單位環境，尤其父母更會考慮子女需要再作決定，近日有港爸收到二派通知，獲派觀塘順利邨429呎的高層大單位，不過由於地理位置不便於小朋友和大人工作上學，所以糾結應否拒絕並等候「三派」。帖文引來網民熱議，不少人支持樓主等「三派」，也有人建議順利邨配套不差，值得考慮，而且三派未必會派到心水單位。

公屋輪候︱港爸嫌順利邨位置考慮拒絕

該名港爸於「香港公營房屋討論區」以「二派順利邨…搏唔搏終極一派好？」為題發文，指早前已拒絕首派華富邨，近日收到二派通知，獲派觀塘順利邨井字型公屋高層單位，面積為429呎，雖為大單位，而且屋邨環境配套完善，可惜地理位置不太理想，「小朋友同大人返學返工好唔方便」，因此考慮應否拒絕該單位，等待最後一次的「三派」，又向網民詢問意見。

同場加映：全港6區最靚海景公屋

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公屋輪候｜網民建議實地考察再決定

帖文一出，引來不少網民回應，網民意見兩極，有網民支持樓主「搏三派」，指「你覺得無一樣啱你心水，咪博三派」、「有權利一定要用盡，搏三派」、「二派真係要諗諗」。不過也有網民認為順利邨環境配套不差，交通方便，建議樓主到現場實地考察再作決定，「順利有幾座係新長型，即使雙塔型環境配套也不差」、「最緊要都係你自己去現場睇下間屋，睇下周邊有啱自己返工返學嘅交通」。

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公屋輪候｜觀塘區46校網熱門小學

觀塘順利邨位於46校網，區內熱門小學包括浸信宣道會呂明才小學九龍灣聖若翰天主教小學佐敦谷聖若瑟天主教小學，以上學校在小一自行分配階段往年均有超收情況。

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