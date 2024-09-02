公屋輪候｜港爸二派順利邨429呎高層單位　惟1事欲拒絕：搏唔搏終極一派？

▲ 港爸二派順利邨429呎高層單位，惟交通位置不便欲拒絕搏三派。

【公屋輪候/排公屋/觀塘順利邨/井字型公屋/46校網】不少人獲房屋署「派樓」後，都會考慮單位環境，尤其父母更會考慮子女需要再作決定，近日有港爸收到二派通知，獲派觀塘順利邨429呎的高層大單位，不過由於地理位置不便於小朋友和大人工作上學，所以糾結應否拒絕並等候「三派」。帖文引來網民熱議，不少人支持樓主等「三派」，也有人建議順利邨配套不差，值得考慮，而且三派未必會派到心水單位。

公屋輪候︱港爸嫌順利邨位置考慮拒絕

該名港爸於「香港公營房屋討論區」以「二派順利邨…搏唔搏終極一派好？」為題發文，指早前已拒絕首派華富邨，近日收到二派通知，獲派觀塘順利邨井字型公屋高層單位，面積為429呎，雖為大單位，而且屋邨環境配套完善，可惜地理位置不太理想，「小朋友同大人返學返工好唔方便」，因此考慮應否拒絕該單位，等待最後一次的「三派」，又向網民詢問意見。

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公屋輪候｜網民建議實地考察再決定

帖文一出，引來不少網民回應，網民意見兩極，有網民支持樓主「搏三派」，指「你覺得無一樣啱你心水，咪博三派」、「有權利一定要用盡，搏三派」、「二派真係要諗諗」。不過也有網民認為順利邨環境配套不差，交通方便，建議樓主到現場實地考察再作決定，「順利有幾座係新長型，即使雙塔型環境配套也不差」、「最緊要都係你自己去現場睇下間屋，睇下周邊有啱自己返工返學嘅交通」。

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公屋輪候｜觀塘區46校網熱門小學

觀塘順利邨位於46校網，區內熱門小學包括浸信宣道會呂明才小學、九龍灣聖若翰天主教小學及佐敦谷聖若瑟天主教小學，以上學校在小一自行分配階段往年均有超收情況。

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