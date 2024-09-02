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久咳不癒｜男子久咳不癒以為感冒未清　突暈倒揭患1疾病　醫警告：存活率比癌症低【附6大生活建議】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 53 分鐘前

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【咳嗽／肺纖維化／類風濕關節炎／免疫病／癌症】久咳未癒可能是患上嚴重疾病的先兆。台灣一名病人久咳未癒，一開始以為是感冒未清，沒想到原來已是中晚期肺纖維化，且成因與其免疫疾病息息相關。有醫生建議這類高危人士要定期做肺功能檢查，儘早發現方可及時用藥抑制病情。

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久咳不癒突暈倒 揭肺纖維化中晚期

綜合台媒報道，台中慈濟醫院風濕免疫科林亮宏主任分享病例，指曾經有一名病人久咳不癒，以為是感冒未清所致。該病人未有及時求醫，反而尋求偏方。最終突然暈倒送院，才確診是肺纖維化中晚期，就算立刻用藥物治療亦難以起作用。

類風濕性關節炎患者高危

林亮宏醫生指，類風濕性關節炎患者容易引起多種關節外併發症，影響全身多個器官，如鞏膜炎、甲狀腺炎、乾燥症、心血管疾病、中風、骨質疏鬆、肺動脈高壓等。當中以「類風濕性關節炎合併肺纖維化」被公認為是最棘手且難治的併發症之一。當中有30%至40%的患者會出現肺部併發症，其中有10%至20%患者肺部症狀會比關節問題更早出現。

肺纖維化不可逆 早期症狀難發現

肺纖維化是一種漸進性且不可逆的肺部疾病，導致肺組織變厚、硬化，最終影響肺部的氣體交換功能。據研究指出，類風濕性關節炎引發的肺纖維化的五年存活率低於40%，而肺纖維化的症狀包括：長期呼吸過喘、咳嗽、疲累感。

林亮宏醫生解釋，肺纖維化之所以致命是因為早期症狀與其他呼吸道疾病相似，容易被患者忽略。直到肺功能顯著下降才發現病症，往往已經為時已晚，病人或需要依賴呼吸機維持生命。

肺纖維化6大生活建議

然而，肺纖維化惡化速度快，林醫生建議類風濕性關節炎病人及其他高危族群，當發現有初期症狀後，應該每3-6個月定期檢查。而尚未接受檢查病人應儘早接受第一次肺功能檢查。若檢查結果出現異常，亦可進一步透過高解析度電腦斷層（HRCT）檢查，追蹤肺部細微變化，及早安排治療。林醫生指，只要及早發現並用藥治療，再配合健康生活習慣，就能夠穩定肺功能，緩解氣喘、咳嗽、疲累等症狀。

而病情穩定的病人亦可多做6件事，保持肺部健康：

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相關文章：肺纖維化丨余慕蓮病情惡化標靶藥無效盡捐身家為善 拆解肺纖維化4大高危因素 

肺纖維化6大病徵

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