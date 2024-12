兒童哮喘不可怕 醫生叮囑3大要點 把握黃金機會可斷尾

哮喘是由過敏性發炎引致的氣管疾病,是常見的兒童疾病之一,患者會間歇性長期有咳嗽、喘鳴、氣促等症狀。面對哮喘,家長自然有不少疑惑和擔心,例如為何發病?應如何防治?使用藥物會有副作用嗎?等等的疑問。這次邀請到兒童呼吸科專科醫生譚一翔醫生為大家拆解各種兒童哮喘的問題,他強調,只要在孩童時期積極治療,哮喘也有機會可以斷尾。

哮喘成因會隨時代改變 近年有年輕化趨勢

譚醫生指,香港兒童哮喘流行率維持約10%¹,亦有年輕化的趨勢,他表示︰「兒童在學前已開始有哮喘的症狀,這與環境及生活方式改變等因素有關。隨着時代改變,孩童於學前階段便已有很多活動,增加感染病毒的機會,在免疫機制未成熟時受病毒感染的影響會更大²,更易出現過敏情況。」譚醫生續指,除了生活方式的改變外,環境的改變也是主要因素之一︰「城市化的環境較少病毒,抑制了身體免疫系統的發展,導致兒童較易出現過敏或免疫系統疾病。對於香港的小孩而言,引致哮喘的高危因素之一,就是在1至2歲的早期病毒感染所引起³,⁴ 。 」

反覆及持續咳嗽、喘鳴可惡化成哮喘

哮喘除了有咳嗽、氣促等常見症狀外,譚醫生指,症狀是否頻密且持續地出現,也是診斷的關鍵。哮喘屬於慢性疾病,初期較難發現⁴,⁵,通常因病毒感染刺激導致小孩氣管發炎,出現氣管炎、咳嗽、喘鳴等情況,但即使病毒消失,過敏性發炎可能依舊存在,當症狀反覆出現時便有機會惡化成哮喘⁴。 譚醫生提醒︰「家長應留意小孩會否咳嗽、喘鳴,更要留意這些症狀是否經常發生,警惕病症發展成哮喘的趨勢。」他補充,冬季11月至3月是病毒感染流行高峰期,是最多小孩患病的時候,家長需特別留神。

此外,譚醫生表示診斷哮喘屬臨床的過程,要經過長時間及多次觀察才能斷症。「哮喘常與感冒及發燒一同發生,醫生會視乎患者有沒有反覆咳嗽、喘鳴等症狀,並用小孩也可進行的肺功能測試,查看氣管有沒有阻塞的現象。」他續指,如以上症狀反覆和持續發生,或能用氣管舒張劑改善阻塞,則能診斷為哮喘。

適當用藥可控制哮喘病情

若小孩不幸確診哮喘,家長們亦無需太擔心,譚醫生指可以用藥物控制及紓緩病情,「醫生會先為患者處方氣管舒張劑,紓緩氣管的阻塞⁶,但如果症狀反覆發生,則要用預防、減少氣管敏感性發炎的藥物,如吸入性類固醇、口服的孟魯司特等⁷。」譚醫生強調,家長必須知道應急措施,即使病情受控,但萬一天氣改變或病毒感染導致哮喘發作,應在尋求醫生協助前先自行控制病情,如用吸入氣管舒張劑⁷。就長期治療而言,醫生會根據患者病情的嚴重性來處方抗炎藥物⁷,當中口服的孟魯司特效力比較溫和⁸,一日只需服用一次⁹,如小朋友症狀頻密、嚴重可長期服用,或於病毒流行時服用以控制病情¹⁰,¹¹。譚醫生提醒,吸入性類固醇只適合情況較嚴重的情況,例如小孩氣促甚至有呼吸困難,需要入院則會處方¹²。他又補充,2種抗炎藥物可同時使用並互相配合⁷。

醫生籲勿諱疾忌醫 及早治療有望斷尾

不少家長擔心用藥帶來的副作用,譚醫生指現時的藥物對絕大部分是有效的,副作用程度也較輕,因此家長不應怕小孩長期服藥而諱疾忌醫。譚醫生強調,學前時期是治療哮喘的黃金機會,家長應把握時間儘早治療,「小孩在學前或小學時有哮喘的情況,如能趁過敏性發炎未太頑固時儘快控制,則很大機會可以斷尾。但如成人患有哮喘,由於敏感性發炎已成型,能斷尾不用藥的機會則很低¹³,¹⁴ 。 」

留意運動、飲食、心理3大要點 保持樂觀最重要

除了藥物治療外,譚醫生籲家長和小孩都應以樂觀心態面對,「不要覺得患上哮喘就如被判死刑一樣,只要積極治療,就可以處理哮喘。因此要從長遠角度看待病情,聽從醫囑,不要只求短暫的痊癒。」他舉例,如醫生認為需要長期服用藥物,就要跟從指示,方能使孩子情況得到穩定控制,隨着成長擺脫哮喘,病情如有改善及受控,更可減輕藥物分量甚至完全停藥觀察情況。

家長或會擔心患哮喘的兒童不能做運動,譚醫生指,當哮喘受控時,應多做戶外運動,呼吸新鮮空氣,強身健體,有助小孩身體機能發展得更好,有利哮喘斷尾¹⁵。他續指益生菌、維他命等保健品的確有一定幫助,但不能完全作代替藥物¹⁶。 對於家長非常關注的戒口問題,譚醫生指於次序上,可先控制病情,再逐步嘗試回復正常生活及飲食,「醫生亦希望能控制哮喘的病人能過正常的生活,如果甚麼都不能做,甚麼都不能食,那就沒了生活樂趣,反而不利於小孩發展和成長。」

