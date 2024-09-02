健康警號丨男子皮膚長期痕癢驚患肝癌　醫生解構4大癌症可致痕：胰臟癌都會

【皮膚痕癢／肝癌／胰臟癌／膽管癌／淋巴癌／癌症】皮膚痕癢勿輕視！台灣有男子一直受皮膚痕癢所困擾，即使接受皮膚科醫生治療，逾3個月仍然毫無改善。直到早前臉色發黃，他接受超聲波檢查，才發現肝臟長了7厘米大小的腫瘤，證實患上肝癌。有專家便提醒，皮膚痕癢其實是4類癌症常見病徵之一。

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台灣營養功能醫學專家劉博仁在當地節目「健康晚點名」分享案例，指一名男患者過去因身體痕癢，一直於皮膚科求醫，而且數度被誤診為濕疹、蕁麻疹，只是每每用了藥，身體痕癢狀況仍毫無改善。

男患者後來出現黃疸情況，於是被轉介到肝膽腸胃科。由於男子本身有乙型肝炎病史，於是馬上被安排進行腹部超聲波檢查。結果在其肝臟中，發現7厘米大小的腫瘤，需要立即開刀切除。而手術完成後，男子亦再無身體痕癢的情況。

劉博仁指，有些時候肝臟、胰臟、膽管裡面的腫瘤，會讓人出現黃疸情況，皮膚受到刺激，就會令身體痕癢。而除了肝臟癌、胰臟癌、膽管癌之外，有些淋巴癌患者，也會出現皮膚痕癢的情形。

肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨著腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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