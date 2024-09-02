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香港小姐2024丨陳甜甜睇「粵劇」學廣東話？　梁嘉莹耍花槍楊梓瑤坦言被批鬥雞眼感傷心

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 56 分鐘前

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高Ling（左2）在《2024香港小姐 女．遊記》帶3位港姐師妹遊大澳。

港姐特備節目《2024香港小姐 女．遊記》逢在上周五（8月30日）、今晚（9月2日）播出香港篇，兩位港姐師姐高海寧（高Ling）、謝嘉怡（Lisa），聯同賴慰玲帶領3位來自不同地方的參賽佳麗包括：來自河北的9號陳甜甜、來自加拿大的11號梁嘉莹和來自荷蘭的14號楊梓瑤，遊覽香港。

上周五的《2024香港小姐 女．遊記》，高Ling帶一班港姐師妹到大澳親親大自然，她們先大開食戒品嚐大澳名物「大大粒魚蛋」，之後再坐船出海睇中華白海豚，一眾佳麗看到海豚即時興奮得拿出手機拍照留念。

及後，高Ling和三位師妹親手製作貝殼紀念品，大家閒談期間講到最怕問答環節，高Ling大表認同：「當時最驚就呢個環節，個腦係一片空白，但咩都好最緊要記得笑！」

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香港小姐2024丨陳甜甜廣東話突飛猛進

來港不久的9號陳甜甜其實只用了兩個星期學習廣東話，廣東話水平已經明顯進步不少，11號梁嘉莹大爆9號陳甜甜非常用功練習：「佢睇粵劇睇到凌晨2點。」

高Ling聞言即好奇9號陳甜甜是看「大戲」練廣東話，但其實11號梁嘉莹所指的「粵劇」其實是粵語劇集，鬧出一場笑話。

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香港小姐2024丨楊梓瑤夠大膽

另一師姐Lisa帶三位佳麗到訪電視特技班體驗拍動作戲，找來女特技人慧慧和星二代龐景峰教導佳麗們吊威吔和揸槍動作。

當中14號楊梓瑤最為大膽，吊威吔從高處跳下毫無懼色，更在空中自己Chok甫士，非常叻女，9號陳甜甜和11號梁嘉莹則比較細膽，跳下來前嗌到七彩，幸好最後都能完成任務。

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梁嘉莹學耍槍

最後，Lisa帶佳麗們去到地道茶記食蛋撻飲奶茶，期間眾人提到網上看到不少Haters留言，14號楊梓瑤坦言曾被指鬥雞眼感到不開心，Lisa向一班師妹傳授高EQ應該方法：「咁你照鏡覺得有冇？你覺得冇，咁點解你要care人哋，嗰個人唔識你，得你先知道你係咩人！」 

今晚播出《2024香港小姐 女．遊記》，三位佳麗齊齊化大戲妝體驗粵劇文化，當中11號梁嘉莹化了花旦妝並學習耍槍，她說：「啲衫同頭飾好重，好難郁，唔夠半個鐘個頭已經開始痛。」

話雖如此，但11號梁嘉莹仍然非常落力練習，賴慰玲大讚：「睇到你好熱愛呢個造型，你好認真咁做到最好，好欣賞你。」至於14號楊梓瑤則反串做小生，其英姿獲高Ling大讚：「佢好做到嗰種英氣，無論聲線、眼神，成個動作都有男子嗰種氣質。」

港姐齊化大戲妝體驗粵劇文化。

香港小姐2024丨黃宗澤受歡迎

製作組準備了香港製造的Gin酒送給三位佳麗，她們順道大玩香港流行的酒Game真心話大冒險，問到會選擇哪位男演員合作愛情劇？9號陳甜甜含羞答答說：「黃宗澤，鍾意佢靚仔！」

期間14號楊梓瑤透露家中比較傳統，有重男輕女的情況，不禁失聲痛哭。賴慰玲還帶三位佳麗去到廟街體驗靈雀算命，9號陳甜甜、11號梁嘉莹和14號楊梓瑤齊齊問到決賽時會否獲得名次，她們獲得的籤文分別是「岳飛被害」、「花木蘭從軍」和「蘇武還鄉」。

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