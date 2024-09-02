靚媽精明眼｜消委會測試9成即食麵含潛在致癌物　打風儲糧必備7款4星以上安全即食麵

▲ 打風儲糧必備，消委會7款4星以上安全即食麵名單。

【消委會即食麵/消委會/消委會測試/即食麵/靚媽精明眼】開學即打風？天文台表示，熱帶氣旋摩羯在明日（3日）進入本港800公里範圍內，會考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號。打風少不了準備「儲糧」，即食麵是很多的家庭的首選。消委會早前測試市面19款預先包裝即食麵，當中17款樣本檢出潛在致癌污染物。TOPick整合7款4星以上較安全的即食麵名單，供各位參考。

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消委會即食麵｜19款即食麵全部高鈉

消委會測試19款預先包裝即食麵樣本，包括14款油炸和5款非油炸樣本，售價由2.2至33.5元。結果發現，全部樣本「連湯帶麵」食用1整份的鈉含量，超出成人每餐建議攝入約667毫克上限，9款更高於成人每日建議攝入少於2,000毫克上限。

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消委會即食麵｜9成驗出潛在致癌污染物

另外，17款樣本檢出潛在致癌污染物3-MCPD及GE，含量最高的為媽咪胡椒湯麵，每份有54及96微克，其調味品的GE含量更超出歐盟為食油訂定的標準約4.1倍，每公斤最高達5,111微克。「功德林一品全素麵（香菇野菜）」及「Meadows冬陰功味即食麵的調味品」，3-MCPD含量均最高達3,100微克，GE分別有1,500和3,800微克，均高於歐盟為棕櫚油和食油訂定的上限。

消委會即食麵｜7款總評獲4星或以上

TOPick根據測試結果，整合7款總評獲4星或以上的較安全之選，點擊下圖查看完整名單：

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以上7款高分即食麵當中，「Maruchan Seimen Miso Flavor Instant Noodle」最便宜，平均每包裝44.9元。而全部樣本中，只有2款未驗出3-MCPD及環氧丙醇，分別為「好食樂老媽拌麵（蔥油開洋）」和「過海製麵所曾拌麵—麻油椒香」。

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