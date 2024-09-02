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夫妻關係｜出軌男婚後3年毅然捐腎救妻子　人妻猶疑是否離婚網民反應兩極

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 12 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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【兩性關係／夫妻／洗腎／捐腎／換腎／離婚】夫妻關係是一門學問！台灣一名女子與丈夫結婚半年後，才被告知對方於拍拖初期時曾與前任出軌，雖然事後已完全劃清界線，事主於交往期間亦未有發現過對方有任何不妥，但仍因此對丈夫的信任崩塌。丈夫事後拒絕離婚，兩人之後關係便陷入低谷，直到3年後事主因病需要換腎，丈夫毫不猶豫地捐出腎臟。她為此備受感動，但對於過去發生的事仍耿耿於懷，猶豫是否應重新接受丈夫。

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女事主近日於社交平台Dcard以「老公交往初期劈腿但婚後捐腎救我」為題發文，指自己於婚後約半年時，丈夫忽然坦承於交往初期「跟前任沒有斷乾浄」，在兩人拍拖第一個月時曾出軌，惟事後因對事主感愧疚，故與對方劃清界線、不再往來，亦刪除封鎖所有與前度的聯絡方式。

突然得悉丈夫出軌  婚姻關係跌到冰點

事主坦言，自己因上一段感情受到傷害，因此沒有安全感，與丈夫交往3個月後，便開始檢查對方手機定位、通訊軟件、手機軟件下載記錄、相簿等等的使用狀況，但交往2年間都不曾發現不良紀錄，而對方平日亦溫柔體貼、做過很多感動事主的事。

因此當突然得悉丈夫曾出軌後，事主坦言自己感到晴天霹靂，對他的信任亦完全破滅，因此提出離婚，但對方堅決拒絕，令兩人關係跌到冰點：

當我知道時晴天霹靂，覺得自己的後半生都毀了，嫁給一個善於做表面功夫的渣男。

相關內容：器官捐贈丨單親媽突面癱腎功能剩16% 不忍母洗血度日欲捐腎  港男泣述：佢係我唯一親人

丈夫果斷捐腎救妻 妻子2原因陷迷惘

直到結婚3年後，事主因生病需要換腎，丈夫不捨她承受洗腎之苦，因此果斷捐腎給她，又非常幸運地，兩人竟多方面都匹配成功，可以成功移植。

事主表示，如今距離移植已過了1年時間，兩人沒有生育孩子，但丈夫捐腎的舉動讓她動搖；惟丈夫過去曾出軌一事，又令她難以忘懷，因此陷入兩難，故發文向網民詢間：「想請問大家，以上這種狀況若發生在你們身上，是否會選擇全然去接受老公過去所做過的事，從今往後不再提起呢？」

網民反應兩極

事件一出，隨即引發不少網民熱議。有網民認為，丈夫在她病重時，因不捨她受洗腎之苦而願意捐腎，已經付出了所有可以做的事，絕對可以原諒過去的背叛：「真心悔改，還願意為你犧牲奉獻，可以了！」、「如果真的不接受，當初不要接受人家的腎。」；不過亦有網民認為曾經的背叛是事實，並非捐腎可以抵消，不過仍要感謝對方的捐贈，亦有人覺得事主如果無法放下，即使因為此事決定忘記，心中仍然會有芥蒂。

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同場加映：手術前後6大須知

捐腎者需在手術前清楚了解移植風險及後遺症，以助術後復原及維持日後健康生活。

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