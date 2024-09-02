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著數優惠｜港鐵推「全城FUN享2重賞」　抽獎贏倫敦悉尼國泰雙人來回機票

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發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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（港鐵提供）

港鐵慶祝服務香港45周年，其中MTR Mobile推出「全城FUN享2重賞」，MTR Mobile 登記用戶於周四（5日）至19日期間，一連15日，每日上午9點至下午6點登入MTR Mobile，答中「港鐵跨時代趣味問題」可參加雙重抽獎。

「日日賞」 方面，每日答中問題的登記用戶除可獲得必賞之45 MTR 分，再可參加抽獎贏額外MTR 分，共15,000 份。連同額外獎分，每日有機會獲得共450 至450,000 MTR 分。一連15日的活動預計共送出總額超過3億MTR分。

「終極賞」 方面，答中問題的登記用戶更可每日自動累積一個終極賞抽獎機會，贏取國泰航空雙人來回經濟客艙機票，⼀共有45套機票讓幸運登記用戶贏取，與摯愛親朋FUN享暢遊倫敦、悉尼或北京的旅遊樂趣。

得獎者須於今年11月1日至明年1月31日兌換機票，機票適用日期為今年11月1日至明年7月31日。每張機票已包括一件7公斤隨身行李及一件23公斤託運行李，而得獎者需要支付稅項、附加費及其他收費。

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