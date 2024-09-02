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網絡熱話｜行李箱超2cm被加收700蚊　女子大鬧上海機場質問地勤：窮到這程度了嗎？

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 31 分鐘前

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行李箱超2cm被加收700蚊，女子大鬧上海機場，質問地勤：窮到這程度了嗎？

【廉航／春秋航空／行李箱／行李收費／行李尺寸／登機／托運】不同航空公司關於行李的規定都會有所不同。日前，上海浦東機場一名女子乘搭飛機，惟因其行李箱超過航空公司規定2cm，被地勤人員加收人民幣700元（約港幣769元），令她憤怒不已，更與地勤人員發生爭執：「你們窮到這個程度了嗎？」

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行李箱超規｜行李箱超2cm加收700元

綜合内地媒體報道，内地一名女子8月21日在上海浦東機場乘搭春秋航空前往日本，但因行李箱大小超過2厘米，被加收700元（人民幣，下同），惟她拒絕支付超過規定的行李費，並堅持要求帶行李箱登機，更堵在登機口，與地勤人員發生口角爭執。

從影片中可見，該名女子對著地勤人員怒吼，「大家都不要走了」，並表示要將事情解決完。她指出，自己有買機票，但因行李箱只超過2厘米就要收700元，認為不可接受。

這不是錢的問題，是你們對這件事情的態度有問題，你們春秋航空窮到這個程度了嗎？2公分！就多出這麼一點點！一定要跟我們收這700塊錢，你有必要嗎？

她又指，「我買你們的機票是最便宜的嗎？一定要我托運是不是？我就問你，這裡面是我的衣服，在飛機上冷了要穿的，還有我的電腦在裡面，你們讓托運嗎？」

地勤人員則態度堅決，並回覆該女子航空公司可以提供袋子給她將東西帶上機，「整個航班的人，只要手提行李超過規定大小，都有被攔下來，我能放行你嗎？你說啊！我是按照公司規定把你攔下來的。」

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行李箱超規｜航空公司咁回應

對此，春秋航空回應内地傳媒表示，該旅客名下有20公斤托運行李額度。在櫃台值機時，工作人員發現旅客攜帶了超規格行李欲帶上飛機客艙，於是提示其托運，若堅持帶至登機口上機，將產生超規行李費。經再三提醒，旅客仍然堅持自己的想法，不願托運。

在登機環節，工作人員再次提醒旅客行李超規，可以辦理托運，惟旅客對此感到不滿，並與地勤人員發生爭執。經反覆勸說，旅客將隨身行李裝入公司提供的袋子後拎上飛機，超規行李箱留在了浦東機場，由公司妥善保管。

春秋航空有關負責人表示，春秋已在購票、值機等環節多渠道展示了手提行李進客艙的規則。春秋客座率常年都較高，「超大、超重、超件」行李進入客艙更易造成登機以及下機時的擁堵，且佔用了額外的客艙空間，也降低了旅客乘機體驗，還可能影響航空安全。因此，建議旅客優先將行李托運。

更多相關報道：網絡熱話︱港男不滿被要求量度行李機場「發爛渣」　1舉動為難懷孕地勤惹眾怒

行李箱超規｜網民意見兩極

事件曝光後引起大量網民熱議，不少網民認為加收金額過於誇張，「少一點還能接受，700真的太多了」、「明明可以直接搶劫，非要成立一家航空公司」。亦有網民指見怪不怪，「春秋機票便宜，一直是靠托運費的」、「廉航的尺寸比正常飛機可以帶的尺寸小一圈。比如正常網購16寸、18寸可以登機，廉航的會小一兩厘米故意讓你出錢托運」。

不過，有網民認為，乘客應該按航空公司規定，「可憐的小仙女，她以為航空公司是慈善機構吧」、「支持地勤，如果誰都通融那還得了」。

更多網民留言請看：

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同場加映：飛機5大衛生黑點

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