▲ 會長古天樂「吹雞」，香港演藝人協會辦School Tour。

熱心公益及社會議題的香港演藝人協會會長古天樂，趁新學年開始，宣布演協將會馬拉松式舉行School Tour，透過到訪學校，貼身關顧學生情緒管理的需要！

而今日香港演藝人協會在網上專頁分享一段短片，片中一眾新理事成員包括張繼聰、小肥、岑珈其、周家怡等正商討如何可以更加關心學生的情緒壓力，當中趙善恆（恆仔）提議到學校舉辦School Tour，但被其他理事反對，認為方法並不可行，眼見反對聲不絕，副會長余安安及錢嘉樂表示未必一定要舉行，並宣布散會。

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走入學校與學生互動

此刻，原本默不作聲的會長古天樂突然表示：「我諗到啦！一於殺入學校，搞School Tour，掂呀！」一眾理事隨即拍爛手掌贊成兼連聲「好嘢」、「好難諗呀，我真係蠢呀」，場面爆笑！

有網民看短片後，大讚古天樂「貼地」，願意走入學校與學生互動，進一步關注學生的情緒需要。

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