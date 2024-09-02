開學日直擊︱黃澤鋒愛女升K3讀學劵制名幼　直擊小黃妃開學首日實錄

【開學日/開學/黃澤鋒/小黃妃/升小/屯門幼稚園/幼稚園】今日9月2日是莘莘學子開學大日子，經過了悠長暑假，很多學童都提早出門，打起精神上學去！黃澤鋒與太太陳麗麗的愛女黃熙恩（小黃妃）今學年升K3，作為幼稚園中大姐姐的小黃妃要做個好榜樣給師弟妹學習，今早TOPick記者就到達澤鋒位於屯門的屋企，直擊小黃妃開學第1天實況！

8:00am媽媽陳麗麗準時叫小黃妃起床返學，小黃妃先是賴了一陣床，在被窩中捲來捲去，媽媽說:「鬧鐘響都不會起床，可以照樣睡覺。」可見小黃妃是懶瞓豬！

開學日︱媽媽一招增強女兒責任心

見囡囡賴床，媽媽陳麗麗使出一招增強女兒的責任心，「要乖乖起床做小風紀，做好榜樣。」小黃妃聽完後再經過一番掙扎，終於起床，及後抱抱媽媽說:「Good Morning!」

陳麗麗大讚今日小黃妃表現良好，沒有發脾氣。爸爸黃澤鋒就笑言小黃妃視鬧鐘如無物「敵不動我不動」，一定要等媽媽起床先！

今學年升K3的小黃妃，自理能力提升不小，在媽媽指導下，自己刷牙洗面。睡眼惺忪小黃妃，有點小脾氣，但都非常合作。

8:10am已經穿好衣服步出客廳。爸爸即時送上朱古力奶，並坐在櫈仔上飲，媽媽就爭分奪秒為囡囡梳頭。

8:20am媽媽已經極速為小黃妃紮好靚靚髮型，再向爸媽送吻講早晨，期間小黃妃又向記者分享暑假趣聞，口齒伶俐的她表示暑假去了科學館及跟爸爸學泰拳。媽媽再為小黃妃貼上名牌，期間，明年升小的小黃妃問媽媽下次是不是放完暑假才畢業?媽媽說:「放暑假前就畢業了。」

8:25am黃澤鋒先去樓下拿車，5分鐘後小黃妃跟媽媽去會和爸爸，車上放滿了小黃妃的公仔及玩具，足見這對父母對女兒的愛，而小黃妃在車上妙語連珠，首日上學心情非常興奮！

8:53am到達學校後，小黃妃跟同學仔寒暄幾句，經過一個暑假，大家都長高了。陳麗麗舉機在校門外自拍，紀錄愛女升K3一刻，陳麗麗先送女兒入課室。

9:00am小黃妃準時入學校，澤鋒依依不捨在校門外說再見。

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星二代︱黃澤鋒不捨女兒成長太快

黃澤鋒與太太陳麗麗送完女兒返學後接受記者的訪問，兩人都嘆不捨得女兒成長太快，澤鋒說:

5歲過得好快，3年疫情被困家中，有2年自由世界，5年媽媽成日講眨下眼就過，看照片發覺個女5歲，10年之後15歲，仲會唔會跟我呢？現在享受過程，激氣和不激氣都是成長的一部份。

對於明年升小，媽媽說指會為女兒揀選傳統小學，「希望佢係做好自己本份，佢太活潑、太活躍、太多諗頭，我希望佢係傳統小學學識規距。」而澤鋒則指對小學唯一要求就是要早放學，「唔好5、6點先放學，冇晒自己生活，連卡通片都睇不到。」

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星二代︱陳麗麗為活潑女兒揀傳統小學

媽媽陳麗麗希望小黃妃入讀屯門TOP1、TOP2小學，但不會施壓:

唔得都唔緊要，能力範圍做到最好就夠。

黃澤鋒與太太陳麗麗都是高齡得女，所以特別珍惜陪伴女兒的時間，澤鋒表示

這個年歲生育，好多時間放喺佢身上，陪佢玩，盡量陪得幾多得幾多。幾頑皮都係一部份，佢不駁嘴驚佢病，佢唔舒服、唔出聲就大件事，佢外號『一言九頂』。

澤鋒笑言看見女兒就像看見自己小時候的縮影「其實我媽媽湊我都好辛苦」，更指女兒令他成長，「不斷讓我學習，學到新知識。」夫妻都感慨地說:「唔捨得佢大個，但都係要成長，每個年紀都有唔同嘅嘢，有時游水去玩，玩玩下錫我，我又好開心。」

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區內名幼︱順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園

小黃妃就讀的幼稚園「順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園」，為區內熱門幼稚園，深受家長歡迎，收生名額年年爆滿，校長郭桂梅女士從事幼兒教育逾40年，經驗豐富，校長室充滿家長及同學寫給校長的感謝信及卡，可見郭校長相當有愛心。

郭校長接受記者訪問時，盛讚小黃妃是很聰明的小朋友，很勤力去發問，並要求老師詳細解釋。郭校長坦言，十分欣賞小黃妃父母用心栽培，一齊接送返學。」校長又提醒

有些家長工作繁忙，未能時刻能夠接送，但只要家長用心培養，小朋友的前途無可限量。



▲ 郭校長從事幼兒教育逾40年。（陳慧安攝）

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