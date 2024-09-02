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開學日｜大成小學為末屆小一生辦「開筆禮」 校董稱將繼續關注支援學生措施

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大成小學為最後一屆小一生辦「開筆禮」。（梁偉榮攝）

黃大仙孔教學院大成小學將於2026年停辦，下學年起停收小一。校方今日（2日）早上為最後一屆的16名小一新生舉行「開筆禮」，又為其他年級的學生舉行「不一樣的開學禮」，安排不同攤位遊戲讓學生互相認識。

校長袁潘淑嫻指，過去數月，學校發生了很多不愉快事情，今日特意舉行特別的開學禮，希望學生有一個開心的開學日。 她又指，校方與由政府委任加入小學的法團校董會保持溝通，但有意見不合，會繼續討論尋找合適方案，剩餘時只想做好校長的角色。

獲政府委任加入校董會的校董之一、資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，停辦對學生造成一定影響，校董會在現有資源和能力範圍下，將繼續關注支援學生的措施，相信辦學團體、法團和校長會盡力幫助家長，希望學生能夠在安穩平和的氣氛下繼續學習。

大成小學家長校董潘妍代表部分家長向傳媒發稿，指孔教學院副院長湯偉倫「大話連篇、斂財的行為，實在不能再容忍」。潘妍表示，早前大成小學在收到零班消息後，對外宣稱將興建包括大禮堂、室內泳池、劍擊場等設施的體藝大樓，惟現時不建大樓之餘，更停辦學校，對當初承諾「食言」。

潘妍又提到，孔教學院曾承諾讓所有學生，包括去年及今年入讀的小一學生，在轉型私校後享有免學費至畢業，但現以一萬港元作賠償轉校學生，形容湯「草草了事」。

潘妍指，湯偉倫不斷阻撓學校行政運作，影響學生學習，稱湯「身為校監、社會名流、獲頒銅紫荊勳章，但仍大話連篇，不守承諾，實令公眾失望」。

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