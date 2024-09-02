靚媽精明眼｜優品360感謝祭逾300件貨品59折起　消費有機會贏15秒全店免費掃貨

▲ 優品360感謝祭逾300件貨品低至59折，消費有機會贏15秒全店免費掃貨。（香港經濟日報資料圖片）

【靚媽精明眼/優品360感謝祭/優品360優惠】優品360感謝祭開鑼，逾300件貨品低至59折優惠！優品360由即日至9月12日推出感謝祭，精選逾300款貨品，低至59折，包括零食、飲品、凍肉、糧油雜貨、美酒等，累積消費金額最高的會員，更有機會參加15秒全店免費掃貨！

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由即日起至2024年9月12日，全線優品360舉行感謝祭，超過300款糧油雜貨低至59折發售，精選優惠有$5綠茶、$6咖啡、$7濕紙巾、$8朱古力、$15午餐肉，$19.9/3支日本人氣百事生可樂等。點擊圖片即睇詳情：

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優品360感謝祭｜15秒全店免費掃貨

此外，在優品360感謝祭期間，消費金額排名首5位的CLUB 360°電子會員更可於9月27日在指定分店進行15秒全店狂掃，分分鐘可掃走過千元產品！

而於優品360官方Instagram參與濾鏡遊戲，積分最高的25位玩家，亦可獲贈現金券，其他參加玩家亦可獲贈產品電子優惠券，人人有份。

優品360感謝祭2024

推廣日期：即日起至2024年9月12日

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