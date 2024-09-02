飲食攻略｜抗癌20年無復發　毒物專家公開表妹痊癒關鍵　靠補1種營養素增免疫力

【抗癌／化療／蛋白質／癌症／復發／卵巢癌/營養素/增強免疫力】抗癌成功不僅是做化療，配合飲食更能夠事半功倍。台灣毒物科護理師譚敦慈的表妹早年曾罹卵巢癌，惟做化療期間飽受副作用影響，差點就撐不住治療，最後居然靠吃零食，才能順利完成化療，而且20年間從未復發。譚敦慈綜合出抗癌成敗，取決於攝取1種關鍵營養素，增強免疫力。

最新影片：

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《健康零距離》中拆解抗癌謬誤，指不少癌症病人誤以為能夠餓死癌細胞，其實是不可能的。譚敦慈指，進行化療的病人如果過程中的白蛋白、血色素和白血球不足，是不可能完成整個治療的。

攝取蛋白質增強免疫力

譚敦慈表妹早年罹卵巢癌，做化療的過程非常辛苦，其副作用更讓她食慾不振。當時進行化療的最後階段，那時候她表妹是「完全吃不下」，遂詢問譚敦慈可否吃肉乾代替，因為肉乾味道較重，能夠促進食慾。譚敦慈當時回答可以，最後其表妹就是靠著吃肉乾捱過最後一次化療，成功抗癌20年無復發。

僅喝湯不能補充蛋白質

譚敦慈提醒，進行化療的病人有時會以喝肉湯、魚湯代替進食肉類，其實這種飲食方法對於攝取蛋白質無幫助。

相關文章：防癌食物︱癌症名醫精選10大防癌食材 每日進食1類食物降3癌近50%死亡率

5大超級防癌食物

台灣營養醫學專家劉博仁醫生早前在當地健康節目《健康晚點名》亦曾建議5大超級防癌食物可以多吃：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

10種有抗癌功效食材

日本北九州市產業醫科大學醫院、癌症名醫佐藤典宏分享，想要預防癌症，其實多吃一些身邊隨手可得的食材，就有相當不錯的養生功效，尤其是多攝取一些擁有抗癌植化素、營養素的食材，可有效降低罹癌風險。

佐藤典宏推介了經近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5