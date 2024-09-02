黑龍江電單車美女網紅「三毛子」車禍身亡　終年28歲遺下2歲兒子

▲ 黑龍江電單車網紅「三毛子」車禍離世。

黑龍江電單車網紅「三毛子」於上周四（8月29日）發生車禍，不幸身亡，終年28歲，而「三毛子」遺下一名2歲的兒子。

經常在社交媒體上分享自己駕駛電單車影片的「三毛子」本名陳思廷，年僅28歲，是名單親媽媽。據悉她於21歲取得電單車駕駛證，平常愛好喝酒以及打麻雀等動。她的收入並不固定，網民普遍認為其兒子由父母代為照顧。

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有危險駕駛習慣

消息引起網民震驚，有人婉惜其英年早逝，亦有人指其有危險駕駛的習慣。

許多網友指，「三毛子還愛單手騎車，常常拍一些從車上消失（用借位或APP讓騎士從車上消失）的影片」、「三毛子騎車時很少戴護具，凱越（中國品牌）321摩托車時速265公里，本就非常危險」。

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