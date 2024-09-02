升學就業｜最新12份政府筍工推介　3級康樂助理員毋須大學畢業起薪達$22K

▲ 最新12份政府筍工推介，3級康樂助理員毋須大學畢業，起薪點達$22K。

【升學就業/政府工/公務員/工作招聘/政府招聘】暑假完結，不少畢業生都會開始找工作，媽媽們當然最希望子女搵到好工作，一向被視為「鐵飯碗」的公務員，薪高糧準，吸引不少打工仔和畢業生應徵。TOPick為大家整合了最新12份政府筍工，包括公務員及非公務員職位，其中3級康樂助理員，更毋須大學學歷，月薪達$2.2萬元。

升學就業｜1. 康樂及文化事務署-三級康樂助理員

月薪：$22,145至$28,225

截止申請日期：12/09/2024 23:59:00

職責：

三級康樂助理員主要負責督導初級人員提供康樂及市容服務，其中包括：樹藝、植物培植、植物護理、動物料理、鳥舍保養和環境美化；體育館、公園、遊樂場、路旁園地、大球場、運動場、泳灘和泳池的維修保養；拯溺和急救服務；以及協助舉辦康樂及體育活動。

入職條件：

(a)

(i) DSE五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 在取得上述學歷後具兩年工作經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

網上申請及詳情：【按此連結】

升學就業｜2. 海事處-助理海事監督

月薪：$53,980至81,510

截止申請日期：13/09/2024 23:59:00

職責：

助理海事監督主要負責協助海事主任／海事監督執行與港口運作有關的職務，包括船舶交通管理及客運碼頭管理和運作、舉行香港合格證明書考試，以便船員在本地船隻和遊樂船隻服務、督導屬下人員，並為部門人員進行培訓等。

入職條件：

(a)

(i) 持有海事處處長所簽發的二級（甲板高級船員）（遠洋航行）適任證書，或同等資歷；或

(ii) 持有海事處處長所簽發的二級（甲板高級船員）（遠洋航行）香港執照；或

(iii) 持有海事處處長所簽發的二級或以上（甲板高級船員）（內河航行）適任證書，並在取得資格後累積四年相關工作經驗 ；

(b) 能操流利粵語，中文讀寫能力俱佳；

(c) 能操流利英語，英文讀寫能力俱佳；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

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升學就業｜3. 庫務署-二級會計主任

月薪：$33,405至$61,865

截止申請日期：13/09/2024 23:59:00

職責：

二級會計主任主要調派執行會計或相關職務，例如財務會計、成本及管理會計、系統發展、內部稽核、會計調查、基金／貸款管理、津貼／資助計劃的財務監察及管理等工作。

入職條件：

(a)

(i) 持有本港大學頒授的會計學學士學位，或具備同等學歷；或

(ii) 為香港會計師公會專業資格課程的註冊學生並已完成該課程的基礎級別課程，或具備同等資格；

(b) 在綜合招聘考試的能力傾向測試中取得及格成績；

(c) 符合以下語文能力要求：在綜合招聘考試的英文運用試卷和中文運用試卷中分別取得二級和一級成績，或在其他考試取得同等成績；及操流利粵語及英語；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

招聘考試：申請人必須參加暫定於二零二四年十月二十七日在香港舉行的筆試，並須在有關筆試取得及格成績，方可獲邀請參加遴選面試。該筆試為英文寫作試卷，目的是評估申請人的撰寫及組織能力。

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升學就業｜4. 文化體育及旅遊局-助理項目主任（全國運動會香港賽區統籌辦公室）

月薪：$31,795

截止申請日期：11/09/2024 23:59:00

職責：助理項目主任主要負責協助組織及執行運動會的體育賽事，群眾賽事，跨境賽事及測試賽；執行運動會的資格認證、出入境、運輸、住宿及膳食、禮賓及物流等相關安排，及執行上級指派的其他職務。

入職條件：

(a)

(i) 持有全職教師證書，而體育科必須為修讀科目之一，或同等學歷；或

(ii) 持有任何一所香港高等院校頒發並獲認可的副學士學位／香港的理工學院／理工大學或香港專業教育學院頒發的高級文憑，而所修讀的科目必須包括康樂、運動、酒店、旅遊、接待、餐飲或運輸學，或同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即香港中學文憑考試或香港中學會考的中國語文科及英國語文科成績達第2等級或以上，或具同等成績；

(c) 具備良好的人際溝通技巧，中英文書寫能力優良，操流利粵語、普通話及英語；以及

(d) 熟悉中文輸入法及電腦操作，例如文書處理、試算表及簡報軟件。

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升學就業｜5. 教育局-行政助理（全方位學習及內地交流）

月薪：$27,475

截止申請日期：13/09/2024 18:00:00

職責：

行政助理主要職責包括協助進行各項內地交流計劃的招標／報價工作及其他雜項報價採購工作；

為組別提供行政和管理支援；協助管理財政分配及整體財政狀況、監察各帳目的支出及編制年度財務預算及協助主管指派的其他行政及臨時職務。

入職條件：

a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級[見註(ii)]或以上成績，或具備同等成績者優先；

(c) 中英文良好；

(d) 能操流利普通話者優先；

(e) 在取得有關學位後，具備不少於2年從事行政工作或於政府決策局／部門或教育機構從事相關(例如採購／數據統計及分析)工作經驗者優先；

(f) 熟悉中英文輸入法及電腦操作者優先，包括文書處理、試算表、簡報和資料庫軟件；

(g) 持有香港統計學會頒發的統計學普通證書／統計學高級證書，或具備同等學歷或持有香港認可的專上院校頒發經評審的統計學、數據科學或有關學科的副學士學位或高級文憑，或具備同等學歷者優先；以及

(h) 面試者或須於遴選面試當天參加技能測試及／或筆試。

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升學就業｜6. 教育局-課程主任（個人、社會及人文教育／公民、經濟與社會）

月薪：$82,330

截止申請日期：13/09/2024 23:59:00

職責：

課程主任的主要職責包括支援有關策劃、發展及檢討個人、社會及人文教育學習領域課程的工作，特別是初中公民、經濟與社會（公經社）科；支援發展和推行價值觀教育（包括愛國主義教育、憲法及基本法教育和國家安全教育），以及執行被委派的其他職務。

入職條件：

(a) 持有香港所頒授的文學士或社會科學學士學位（主修人文學科／與個人、社會及人文教育相關學科者優先）；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷[中文運用及英文運用] 中取得｢二級」成績，或具備同等成績；

(d) 在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績；

(e) 在取得上述(a)及(b)學歷後，具備不少於6年的中學教學及／或中學課程發展經驗；當中具備不少於3年教授初中生活與社會科，或個人、社會及人文教育學習領域的初中校本課程的經驗；

(f) 對個人、社會及人文教育學習領域的課程發展有豐富知識和教育經驗；以及熟悉本地教育制度；

(g) 熟悉個人、社會及人文教育在本地及國際的最新發展；

(h) 具備在香港中學教授憲法及基本法教育／國家安全教育的經驗者優先；以及

(i) 持有與課程發展及／或教育管理有關的高等學位，如碩士或博士學位，或具備同等學歷者優先。

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升學就業｜7. 投資推廣署-高級經理（生物科技企業）

月薪：$67,850

截止申請日期：12/09/2024 17:00:00

職責：

高級經理的主要職責為制定及推行不同策略及計劃，推動香港成為領先的生命健康科技中心，並與來自內地及海外的生命健康科技企業接洽，吸引及協助它們在香港開設及拓展業務，並提供後續服務；編寫與生命健康科技相關主題的簡報、口頭報告及意見領袖資料，以及執行上司指派的其他職務。

入職條件：

(a) 具備五年在生命健康科技行業取得的以下全職工作經驗：客戶管理、業務拓展、諮詢服務、項目管理、研究及發展，及／或銷售及市場推廣；

(b) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷，以主修有關生物科技、生物醫學或醫療保健的科學或工程學學位為佳；

(c) 具備對生命健康科技行業的充分知識及經驗。具備投資推廣、市場推廣及傳訊、諮詢服務，又或經濟發展方面的工作經驗者更佳；

(d) 在生命健康科技行業擁有廣泛的業務網絡，包括在創業生態系統及／或投資社群；以及

(e) 中英文書面溝通技巧良好，亦須操流利廣東話、普通話及英語。

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升學就業｜8. 投資推廣署-高級副總裁（創意產業）

月薪：$67,850

截止申請日期：12/09/2024 17:00:00

職責：

高級副總裁的主要職責為企業（特別是媒體及娛樂界別）提供一站式方便營商服務及專門制訂支援方案，協助它們在香港開設或拓展業務； 透過案頭調研、資料庫軟件、媒體報導及參與聯繫活動、商貿展覽及其他活動搜集資料，積極物色海外潛在客戶，作出跟進並建立聯繫，以及執行由上級指派的其他職務。

入職條件：



(a) 具備五年在創意產業相關行業取得的客戶管理、業務拓展、投資推廣、市場推廣、公共關係及／或項目管理的相關全職工作經驗；

(b) 在創意產業／媒體及娛樂界別擁有廣泛業務網絡，具備內地和國際業務及投資環境經驗者更佳；

(c) 了解媒體、娛樂及相關行業以及香港和亞洲的營商環境，並具備項目管理、投資／貿易推廣、活動管理、市場推廣及傳訊、區塊鏈／Web3的專門知識者更佳；

(d) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷，以主修商業、市場學、管理學或相關科目者為佳；在相關範疇持有深造學位及／或持有專業資格者更佳；

(e) 具備卓越的人際關係技巧及解決問題的能力；以及

(f) 中英文書面溝通技巧良好，亦須操流利廣東話、普通話及英語。通曉其他語言者更佳。

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升學就業｜9. 司法機構-合約二級司法行政主任（司法書記）

月薪：$23,585

截止日期：13/09/2024 17:00:00

職責：

於法庭或內庭聆訊案件時提供所需的服務，保存準確紀錄、檢查及編定證物、安排將證物保管、議定及審批命令草擬本；在不同法院辦事處及登記處執行司法書記的職務，包括處理各類申請及回答查詢；在應用資訊科技和相關發展項目作出支援；及在綜合調解辦事處提供相關服務。

入職條件：

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等（註1）或以上成績（註2），或具同等學歷；或

(ii) 在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，及在香港中學會考另外三科考獲

第3級（註3）／ C級或以上成績（註2），或具備同等學歷；及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級（註3）或以上成績，或具同等成績。

（備註︰申請人所有資歷以截止申請日期或之前為準，截止申請日期後所獲得的資歷將不獲考慮。申請人如獲邀參加遴選面試，通常會在截止申請日期後十二個星期內接獲通知。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。由於邀請將會以電郵方式送出，申請人須於申請表格上提供正確的電郵地址，並有責任查閱其電郵以確保邀請妥為收悉。申請人如未獲邀參加遴選面試，可視作經已落選。）

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升學就業｜10. 康樂及文化事務署-設計主任（社交媒體）

月薪：$27,095

截止日期：12/09/2024 18:00:00

職責：

合約設計主任（社交媒體）會於新聞及公共關係組工作，協助社交媒體小組製作及設計康文署的社交媒體平台內容，主要職責包括圖片設計及製作、動畫設計及製作、短片拍攝、剪接及製作，以及執行其他由上級指派的工作。

入職條件：

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或本港註冊專上學院頒授的副學士學位，或同等學歷，而所選修學系必須為美術設計、創意媒體或相關科目；

(b) 在取得有關學歷後，在平面／廣告設計公司或公關公司或社交媒體公司具備最少三年美術設計及動畫製作的全職工作經驗，當中必須包括最少一年協助營運Facebook或Instagram專頁的工作經驗

(c) 符合語文能力要求，在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績；

(d) 熟悉製作及設計社交媒體帖文內容、精通應用軟件（包括Illustrator、Photoshop、After Effects、Premiere Pro），以及熟悉相片編輯、圖像設計及影片編輯的各項技巧；以及

(e) 能夠書寫流暢中英文和能操流利粵語及英語，以及具備良好的表達和人際溝通技巧。

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升學就業｜11. 差餉物業估價署-合約物業助理

月薪：$22,020

截止日期：13/09/2024 23:59:00

職責：

合約物業助理會因應不同崗位需要而負責以下工作，包括測量和調查房地產物業，包括擬備圖則和報告，以及收集和整理與房地產物業有關的資料，作評估差餉、地租和其他用途；進行實地視察和擬備場地和物業視察報告；需擔任戶外及室內工作，以及執行其他由上司指派的職務。

入職條件：

(a) 持有香港認可大學／理工學院或香港專業教育學院／科技學院／工業學院頒發的房地產或物業相關領域的文憑或高級證書，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級(請參閱註1)或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 具有1年估價、產業測量或物業相關工作經驗者優先。

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升學就業｜12. 選舉事務處-資訊科技經理

月薪：$81,510

截止日期：12/09/2024 23:59:00

職責：資訊科技經理主要負責參與資訊科技系統的整體規劃、協調、開發、測試和推行；監督資訊科技系統的設計／推行／改善，以及提供其他系統支援，以及執行其他相關工作。（註：可能需要超時工作及在星期六、星期日及公眾假期工作。）

入職條件：

(a) 持有香港任何一所大學頒授的資訊科技學士學位，或同等學歷；

(b) 在取得有關學歷後具備至少十二年資訊科技的工作經驗，其中至少六年擔任管理職位

(c) 具備至少兩年推行有超過一百個用戶的資訊科技系統項目的工作經驗；

(d) 具備至少三年管理資訊科技系統的系統分析及設計（SA&D）、推行和維護的工作經驗，而該系統採用 HTML5, CSS, Java Platform Enterprise Edition, Internet/Intranet, PHP, XML, JSON和／或 JavaScript等技術，以及關係數據庫（例如 Microsoft SQL Server, MariaDB）；及

(e) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績。

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