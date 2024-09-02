公屋規劃｜政府推出公屋幸福設計指引　包括電梯增設依靠長椅及信箱增掛鉤等

▲ 房屋局局長何永賢（前排中間）。（陳靜儀攝）

房屋局今（2日）推出「幸福設計指引」，提出8個幸福設計概念，包括活力健康、樂齡安居、跨代共融及地方形象等，亦有逾50個策略及設計建議，例如在電梯內設置倚靠長椅、安裝掛鉤方便市民取件時掛上重物等。局方已選定5條屋邨試行有關概念，預計2027年起逐步落實。

房屋局去年7至11月到訪17區共26條屋邨，透過問卷調查、街頭訪問及深入訪談等訪問逾3000公屋居民，另透過參考國際經驗及文獻等，制定「幸福設計指引」，其中提出8個幸福概念、逾50策略及170個設計建議。

8個策略包括活力健康、綠色生活、樂齡安居、跨代共融、家社互聯、城市連結、增值上流及地方形象。具體範例包括，優化地下大堂設計，如設有適合長者、小童不同高低的共融座椅促進居民互動、安裝掛鉤方便居民取信時掛上重物、設有電子告示版讓社福機構公布活動詳情等；設流動服務區，讓流動醫療車、中醫車及流動圖書館停靠，同時設有遮蔭座位、不同高度社交座椅及供服務提供者及居民用的充電位置等配套，方便居民使用服務。

樂齡設施方面，就包括在電梯內設置倚靠長椅，讓長者可以在乘坐電梯時稍歇，並在長走廊及電梯大堂設扶手，以及在通往主要設施的走道旁添加社交座椅和休息空間，讓長者在日常出行中亦可歇息，另也包括提高大廈及樓層辨識度等。

整套設計指引將在本月12日發布，當局已選定5條屋邨包括啟業邨、富山邨、澤安邨、水邊圍邨及美林邨作「幸福先行預試計劃」，預計2027年起逐步落實設計指引；另會每年分別選定10個及20個屋邨作參與「幸福家族·繽Fun屋邨計劃」及「綠綠家園」項目，在項目融入貼心及幸福概念。

房屋局局長何永賢形容，指引「以人為本、有溫度、溫暖」，日後落成的屋邨會採用指引，翻新屋邨則視乎屋邨特色，如老舊或長者較多的屋邨會集中「樂齡安居」元素，而空間較多的屋邨或更多綠化設計。當局也會在翻新後或入伙後透過問卷調查訪問居民的意見，強調是「活設計指引」，會不斷優化。

她又稱，政府本身已有預留資源翻新舊屋邨，而指引內的建議均是落地的日常生活細節，相信成本非常有限，如本身屋邨便要添加椅子，指引只是加多點細節等，料套用指引的建造成本會與原來相若，但心思、心意更多。她續稱，日後招標時也會審視投標者能否吸收指引要求，若吸收越好便會增加中標機會，另亦歡迎私人屋苑等採用指引，或提出新主意。

她亦提到，居民的問卷調查除詢問想要的設施外，也發現長者有寂寞感，會希望多點出門與人聊天，需要社交排解寂寞感，但他們又會擔心跌倒等，故指引便提出多點扶手、多點位置供長者休息等，方便他們出入亦希望他們能多點下樓認識朋友。

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