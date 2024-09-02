47人初選案｜新東9人求情　鄒家成一方求情指參選因信公民參與可改變社會

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47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權案，45名罪成被告分批陸續求情。法官今（2日）於西九龍裁判法院（暫代高院）聽取最後9名被告求情。劉頴匡、楊岳橋、鄒家成及陳志全5人的代表律師均指被告屬「積極參與者」，何桂藍一方沒有求情。鄒家成求情稱，其參選初衷是因為相信公民參與可以改變社會，鄒在獄中學會降伏憤怒，學習安忍和懺侮。

本案為高等法院案件，不設陪審團，主審法官為《港區國安法》指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。

參選初選新界東的9人，包括認罪的劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆及林景楠，以及受審後罪成的何桂藍、鄒家成、陳志全及林卓廷今求情。

代表何桂藍的大律師Trevor Beel稱何桂藍沒有求情。劉頴匡沒有律師代表，親自求情。劉稱，他自視為「積極參與者」當中的中低等程度。劉指他在抗爭派記招上沒發言或答傳媒問題，只是與其他人「攬頭攬頸」合照。

劉承認他在7.1立會暴動案獲法庭保釋期間干犯本案，劉稱他被控後已盡力不參加暴力示威，但他仍想覓方法實現其理念，所以選擇參與了他認為是最安全、由法律系教授戴耀庭發起的初選計劃，惟劉強調他認為35+計劃不可行，因為政府藉取消參選人資格已可令計劃失敗。

劉指，兩案社會背景相似，同為干擾立法會運作，望法庭考慮量刑整體性，另就保釋期間犯案作為加刑因素時酌情處理。法官李運騰指，劉保釋犯案或抵銷他就7.1立會暴動案的量刑整體性減刑。

資深大律師蔡維邦為楊岳橋求情指，楊母的求情信稱楊於加拿大大學畢業後在北京大學進修，可見他對中華文化及歷史的熱情。蔡指，楊未來無意再涉足政治，只會是普通市民。

蔡讀出楊的求情信節錄，楊稱他對於成為犯罪感到恥辱。蔡指楊的最大求情理由是及時認罪，建議法庭以3至10年之中間點作量刑起點，並考慮楊過往對社會的貢獻及良好品格等。

蔡另指，楊在3月25日公民黨召開記招時，其立法會年資尚短，只是主要發言人傳遞訊息，非主要推手。法官陳慶偉明言不同意辯方。

為鄒家成求情的大律師陳世傑指，鄒屬「積極參與者」，鄒案發時年輕，參選原因如同其他被告一樣，是為了港人利益著想，非為自己。陳總結鄒的求情信，鄒參加初選的初衷是相信公民參與可以改變社會，鄒在獄中學會降伏憤怒，學習安忍和懺侮。

為陳志全求情的大律師馬維騉指，陳屬「積極參加者」當中的最低程度，陳沒有參與任何協調會議或新東的民間選舉論壇，其參與度在《國安法》生效後更低。馬指，陳任立法會議員時致力推動性小眾權益，陳另獲前政府官員寫求情信。

聆訊下午續。

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