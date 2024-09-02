亞視電視｜中國趨勢入稟追亞視逾9億開審　原告稱亞視認毀約但爭議賠償金額

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中國趨勢控股有限公司早前入稟高院，指亞洲電視有限公司違反收購協議，要求賠償逾9億元。案件今（2日）開審，原告開案陳詞指，答辯方早前已承認毁約，但對賠償金額有爭議。而在亞視毀約下，原告無法使用亞洲電視國際推廣亞視名稱及商標等，以及沒法發布節目內容，故要求賠償逾9億元。

原告為中國趨勢控股有限公司，答辯方為亞洲電視有限公司。

原告開案陳詞指，答辯方早前已承認毁約，但對賠償金額有爭議。原告又引述雙方簽訂的合約指，原告受讓亞洲電視旗下亞洲電視國際推廣（下稱亞洲推廣）有限公司100%股權，與亞洲電視合作網絡電視業務。

原告續引述指，原告將與亞洲推廣注入節目內容、播放系統、接收終端及配套服務。亞洲電視享有未來於網絡電視播放的亞洲電視節目的一半廣告時段，其餘廣告時段等，均由原告持有的亞洲推廣享有。

原告又指，原告持有的亞洲推廣有權使用亞視的辦公室，即原告有權使用亞視於大埔的廠房，又指合約列明任何一方毀約需向對方賠償合理預期收益。

原告又指，雙方曾打算發展「亞洲Netfilx 」，又指現時用戶可透過手機於亞洲電視應用程式，於中國內地收看節目內容。原告認為在亞視毀約下，令原告無法使用亞洲電視國際推廣辦公室、亞視名稱及商標等，以及發布節目內容，故要求賠償逾9億元。

入稟狀指，原告曾同意以3,000萬元收購亞視全資擁有的附屬公司亞洲電視企業有限公司（下稱亞洲電視企業）。其後亞視建議原告轉購亞視旗下另一附屬公司亞洲推廣作替代，原告同意上述安排，並即時以現金支付300萬元首期。

後來亞視承認亞洲推廣負債，提議與答辯方合作發展網上電視，而已支付的300萬元首期則用作於網上播放亞視節目的訂金。原告拒絕提議，並指答辯方毀約。

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