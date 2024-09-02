食安新焦點｜代糖可助減肥？　食安中心：對減少體脂無任何長期益處

甜味劑一直以來用以幫助減少糖的攝取量。即使你未必會在飲食中添加甜味劑，甜味劑會常在多種食品上用作為配料，特別是用於汽水和糖果。儘管甜味劑的安全使用有着長久的歷史，但人們仍然擔心其潛在的健康風險。本文將討論關於甜味劑的迷思與真相。

什麽是甜味劑？

甜味劑是用以代替糖來為食物／飲品添加甜味的食物添加劑。非營養性甜味劑如天冬酰胺和糖精的甜度遠高於砂糖（甜度高出30至20 000倍），因此只需少量便可達致食物中與砂糖相同的甜度。由於非營養性甜味劑所需的用量極少，其提供的卡路里微不足道。

糖醇（又稱為多元醇或多羥醇）是另一種的甜味劑，例子有山梨糖醇及木糖醇。糖醇是天然存在於水果和蔬菜中的少量碳水化合物，也可進行商業生產。有別於非營養性甜味劑，糖醇的甜度通常較砂糖低，其甜度為砂糖的百分之二十五至一百。由於糖醇在進食後不被人體完全吸收，因此其提供的卡路里會比砂糖少。

關於甜味劑的真相：所有甜味劑都是人造的嗎？

儘管部分甜味劑是人造的，例如天冬酰胺和糖精，但也有一些甜味劑是從植物中提取的，例如甜菊醇糖苷和山梨糖醇。

甜味劑安全嗎？

一如其他食物添加劑，甜味劑已通過嚴格的安全評估，才獲准用於食物中。國際及各國的食物安全當局，例如聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織食物添加劑聯合專家委員會（專家委員會），根據所有的毒理及相關資料進行科學審查，來評估甜味劑的安全性。

有些早期的動物研究顯示，個別甜味劑（即環己基氨基磺酸和糖精）與實驗動物患膀胱癌有關聯，故一度引起對甜味劑跟癌症的關注。不過，其後對經准許的甜味劑的研究顯示，並無證據證明甜味劑會使人類患癌。國際癌症研究機構把環己基氨基磺酸和糖精分類爲「在會否令人類患癌方面未能分類」（組別3）。

最近，國際癌症研究機構基於有限的人類致癌性證據，於2023年把天冬酰胺分類為「或可能令人類患癌」（組別2B）。然而，專家委員會基於動物和人類研究的證據，認為沒有證據表明進食天冬酰胺後會產生不良影響，也沒有令人信服的證據確認攝取天冬酰胺與人類患上癌症有聯繫。專家委員會得出結論，認為在此前所訂定的每日每公斤體重0-40毫克天冬酰胺每日可攝入量範圍內，從飲食攝取天冬酰胺不會對健康造成影響。

甜味劑可用於控制體重嗎？

雖然甜味劑可安全食用，但世界衞生組織（世衞）在2023年發布的指引建議不要使用非糖甜味劑來控制體重。有關建議是根據現有證據進行的系統性文獻回顧的結果而作出的。現有證據顯示，非糖甜味劑不會對減少成人／兒童的體脂帶來任何長期益處。然而，世衞指出，有關證據可能受研究參與者的基線特徵和非糖甜味劑使用模式的複雜性擾亂。世衞也表示，有關指引並不適用於糖醇及已患有糖尿病的人士。

世衞建議，控制體重的關鍵在於在攝取和消耗熱量之間達至能量平衡。人們需要考慮其他方法來減少攝取游離糖，例如進食含有天然糖分的食物（如水果），或進食不加糖的食物及飲品。人們應從小開始全面減少飲食中的甜味，以改善健康。

如何規管甜味劑？

在本港，甜味劑受《食物內甜味劑規例》（第132U章）所規管。目前，第132U章列出十種經准許的甜味劑。為了與國際規管食物中甜味劑的發展保持一致，食物安全中心已就法例對甜味劑的規管開始檢討工作。甜味劑應在符合優良製造規範的情況下使用，即添加於食物內的分量，以發揮預期作用的最低分量為限。此外，所有添加了甜味劑的預先包裝食物均須加上適當標籤，列明該添加劑的作用類別及其本身所用名稱或識別編號。

業界在製作食物時，應減少使用糖或甜味劑，以降低食品的甜度，並確保食品符合本地的規定，包括有關食物添加劑和標籤的規定。市民應保持均衡飲食，選擇含有較少或沒有添加糖或甜味劑的食物或飲品。在購買食物時，可參閱食物標籤，以作出有依據的選擇。

TOPick與食物安全中心合作，提供最新的食物安全資訊，「食安新焦點」逢每月的第一及第三個星期一早上九時刊出，以上資訊均由食物安全中心提供。