東華三院賣旗日2024 逾11,000名義工響應支持
發布時間： 2024/09/02 17:30
最後更新： 2024/09/02 17:52
一年一度的東華三院賣旗日已於8月28日(星期三)上午在全港各區舉行，今年參與賣旗籌款活動的義工多達11,000人，來自東華三院醫護、社服受惠人士、55間屬校的學生義工親身參與，超過100間企業及團體響應支持，籌得的善款將為該院提升各項社會福利及教育服務質素，為弱勢社群送上溫暖和希望。
今年，東華三院賣旗日2024再次夥拍本地藝術家PureHay，為活動設計一套四款的紙旗。賣旗日以「扭出善心」為主題，以時興的「扭蛋」元素結合動漫繪畫風格，展示該院轄下醫療、教育、社會、歷史文化保育及公共服務，傳遞東華三院近一百五十五年來服務範疇多元創新，不斷為市民生活帶來突破和喜悅，同時希望市民繼續支持東華三院，一起享受行善的樂趣。
東華三院主席鄧明慧女士當日帶領一眾董事局成員落區賣旗，並為賣旗義工打氣。鄧明慧主席表示：「非常感謝一眾義工在酷熱天氣下，仍熱情積極地向市民勸捐。今年增設的直接掃碼捐款，亦大受市民歡迎。同時，我亦衷心感謝各位善長慷慨解囊，令東華三院幫助到更多有需要人士。」鄧主席續指，今年東華三院更首次招募「線上賣旗義工」，未能親身參與賣旗日的朋友，可透過賣旗活動網站登記成為「線上賣旗義工」，踴躍捐輸，讓愛傳遞，溫暖更多有需要的人。
由即日起至9月20日，公眾可以透過東華三院賣旗活動網站https://flagday.tungwah.org.hk，登記成為「線上賣旗義工」，取得專屬的「線上旗袋」捐款連結，並透過手機通訊軟件或社交平台分享，呼籲親朋好友捐款支持。每名「線上賣旗義工」成功籌得港幣100元或以上之善款，均獲發電子義工證書乙張。首3名最高籌款額之線上義工更可參與9月份之義工嘉許禮，並獲頒發「最高線上籌款獎」嘉許狀乙張及「紙旗紀念品套裝」乙套，包括由PureHay設計全版紙旗(24個)、感謝狀及特別版多層文件夾；而其他善長於該院賣旗活動網站捐款每滿港幣100元，亦可獲贈「紙旗紀念品套裝」。
東華三院董事局及冠名贊助人已贊助各項籌募活動的直接開支，東華三院不會從活動籌得的公眾善款中扣除行政費用，確保公眾善款全數撥用於該院轄下服務。
善長如欲繼續支持東華三院善業，可登入東華三院網站https://www.tungwah.org.hk，下載捐款表格，寄交至上環普仁街12號東華三院籌募科，或經網站以信用卡、中銀香港捐款易平台、PayMe、支付寶香港、WeChat Pay HK及八達通等方式進行網上捐款，又或將善款存入滙豐銀行或中國銀行等銀行的東華三院帳戶，詳情可致電東華三院全年捐款熱線1878 333。
本年度東華三院賣旗日所籌得的款項，將用作支持以下服務：
(1) 資助位於華富邨的王少清長者中心的經常性開支；
(2) 資助位於荃灣梨木樹邨之「男天匯」男士成長中心運作；
(3) 支援朗情家庭綜合服務中心流動外展服務；
(4) 資助健康理財家庭輔導中心及東華關懷熱線的日常運作；
(5) 為酗酒人士提供輔導服務及進行公眾教育；
(6) 加強支援社會企業，以創造更多就業及在職培訓機會予傷殘人士及弱勢社群；
(7) 加強支援幼兒園，為家長提供服務；
(8) 支援清貧學生擴闊學習經驗；
(9) 為有特殊需要學生提供支援服務；及
(10) 促進學生全人發展。
東華三院感謝下列人士及機構鼎力支持：
信德集團有限公司、信德物業管理有限公司、信德置業管理有限公司、實德環球集團、王氏港建旅遊有限公司、王氏港建集團有限公司、東華三院前任主席馬鴻銘博士BBS太平紳士、培力(香港)健康產品有限公司、農本方有限公司、東華三院前任副主席馬介璋博士SBS、信義玻璃控股有限公司、信義光能控股有限公司、信義儲電控股有限公司、信義能源控股有限公司、偉工有限公司、東華三院前任總理曾慶芸女士、九龍巴士 (一九三三) 有限公司、九龍城區少年警訊、大昌行集團、天星小輪有限公司、中國香港乒乓總會、中國銀行(香港)有限公司、中港混凝土有限公司、六福金融服務有限公司、五豐行有限公司、甘志成會計師事務所、永佳船務運輸有限公司、生活易、永泰地產有限公司、北區國粹文化協進會、安永會計師事務所 、尖沙咀街坊福利會、全美世界美容保健有限公司、百麗時尚集團、宏利人壽保險（國際）有限公司、利亞零售有限公司、君傲灣會所、亞太通信衛星有限公司、長江拓展有限公司、金門建築有限公司、佳定集團、東亞銀行、明報報業有限公司 - JUMP、物絡數科有限公司、金銀業貿易場慈善基金、青嶺 關愛社區小義工 山水摯友 山水小豆苗、城巴有限公司、信和管業優勢、恒基物業管理部 - 恒愛義工隊、香港九龍CBD2智選假日酒店、香港永明金融有限公司、香港房屋協會、香港直銷協會、香港政協青年聯會、香港海味雜貨商會有限公司、香港珠海婦女聯合委員會、香港喜來登酒店、香港義工聯盟、香港潮州商會、香港廣西義工團、香港觀古拍賣有限公司、品質管制顧問有限公司、南豐物業管理、海名軒、特種氣體工程有限公司、真瑩美健有限公司、偉邦物業管理有限公司、爽物業、康業服務有限公司(半島豪庭)、康業服務有限公司(華景山莊)、國際青年商會香港總會、國際認證財務顧問師協會港澳中心有限公司、彩鳳耆樂社、培澤弱智協進會-培澤居、培澤弱智協進會-培澤花園、順昌電器工程有限公司、富城集團、華潤創業有限公司、聖安娜餅屋有限公司、新地專業顧問有限公司、新渡輪服務有限公司、電視廣播有限公司、經濟一週、滙豐銀行、滙寶醫療用品配套有限公司、聯合國際食品 (80) 有限公司、聰穎教育有限公司、AIR Fitness、ANKH 機能再生痛症健康集團、BEAUSKIN Medical、Gotrip、和記旅遊、LSG Catering Hong Kong Ltd.、LSG Sky Chefs Hong Kong Limited、OK便利店有限公司、Zoff - Omni Beauty Retailing Limited、曾憲備慈善基金、裕和集團、旭日集團有限公司、恒信金屬製品廠有限公司、剛和石油有限公司。
東華三院自1870年成立以來，一直秉承「救病拯危、安老復康、興學育才、扶幼導青」的使命和承諾，時至今日，已發展成為全港歷史最悠久及規模最大的慈善服務機構。在過去逾百五年，東華三院在醫療、教育、社會、歷史文化保育及公共服務方面均有長足發展，迎合社會需求，為市民提供收費低廉或免費的優質服務。現時東華三院共有380個服務單位，包括5間醫院、37個中西醫療衞生服務單位及1個社區藥房、60個教育服務單位、246個安老、青少年及家庭、復康及社會企業/創新的社會服務單位，3個過渡性房屋計劃、1個地理空間實驗室(營運伙伴)、1個回收便利點、兩個肩負守護和保育本地歷史文化重任的服務單位，分別為東華三院文物館和東華三院何超蕸檔案及文物中心，以及24個提供殯葬及廟祀服務的公共服務單位。
（特約）