東華三院賣旗日2024 逾11,000名義工響應支持

▲ 東華三院主席鄧明慧女士(前排右十四)率領董事局成員、高級職員及嘉賓為賣旗日出發作準備。

一年一度的東華三院賣旗日已於8月28日(星期三)上午在全港各區舉行，今年參與賣旗籌款活動的義工多達11,000人，來自東華三院醫護、社服受惠人士、55間屬校的學生義工親身參與，超過100間企業及團體響應支持，籌得的善款將為該院提升各項社會福利及教育服務質素，為弱勢社群送上溫暖和希望。

今年，東華三院賣旗日2024再次夥拍本地藝術家PureHay，為活動設計一套四款的紙旗。賣旗日以「扭出善心」為主題，以時興的「扭蛋」元素結合動漫繪畫風格，展示該院轄下醫療、教育、社會、歷史文化保育及公共服務，傳遞東華三院近一百五十五年來服務範疇多元創新，不斷為市民生活帶來突破和喜悅，同時希望市民繼續支持東華三院，一起享受行善的樂趣。

▲ 東華三院主席鄧明慧女士及行政總監蘇祐安先生走訪各個地點，為義工學生打氣。

東華三院主席鄧明慧女士當日帶領一眾董事局成員落區賣旗，並為賣旗義工打氣。鄧明慧主席表示：「非常感謝一眾義工在酷熱天氣下，仍熱情積極地向市民勸捐。今年增設的直接掃碼捐款，亦大受市民歡迎。同時，我亦衷心感謝各位善長慷慨解囊，令東華三院幫助到更多有需要人士。」鄧主席續指，今年東華三院更首次招募「線上賣旗義工」，未能親身參與賣旗日的朋友，可透過賣旗活動網站登記成為「線上賣旗義工」，踴躍捐輸，讓愛傳遞，溫暖更多有需要的人。

▲ 東華三院主席鄧明慧女士及行政總監蘇祐安先生探訪不同服務單位的賣旗義工。

由即日起至9月20日，公眾可以透過東華三院賣旗活動網站https://flagday.tungwah.org.hk，登記成為「線上賣旗義工」，取得專屬的「線上旗袋」捐款連結，並透過手機通訊軟件或社交平台分享，呼籲親朋好友捐款支持。每名「線上賣旗義工」成功籌得港幣100元或以上之善款，均獲發電子義工證書乙張。首3名最高籌款額之線上義工更可參與9月份之義工嘉許禮，並獲頒發「最高線上籌款獎」嘉許狀乙張及「紙旗紀念品套裝」乙套，包括由PureHay設計全版紙旗(24個)、感謝狀及特別版多層文件夾；而其他善長於該院賣旗活動網站捐款每滿港幣100元，亦可獲贈「紙旗紀念品套裝」。

▲ 東華三院董事局各成員為賣旗義工打氣，並與義工一同在街上向途人勸捐。

東華三院董事局及冠名贊助人已贊助各項籌募活動的直接開支，東華三院不會從活動籌得的公眾善款中扣除行政費用，確保公眾善款全數撥用於該院轄下服務。

善長如欲繼續支持東華三院善業，可登入東華三院網站https://www.tungwah.org.hk，下載捐款表格，寄交至上環普仁街12號東華三院籌募科，或經網站以信用卡、中銀香港捐款易平台、PayMe、支付寶香港、WeChat Pay HK及八達通等方式進行網上捐款，又或將善款存入滙豐銀行或中國銀行等銀行的東華三院帳戶，詳情可致電東華三院全年捐款熱線1878 333。

本年度東華三院賣旗日所籌得的款項，將用作支持以下服務：

(1) 資助位於華富邨的王少清長者中心的經常性開支；

(2) 資助位於荃灣梨木樹邨之「男天匯」男士成長中心運作；

(3) 支援朗情家庭綜合服務中心流動外展服務；

(4) 資助健康理財家庭輔導中心及東華關懷熱線的日常運作；

(5) 為酗酒人士提供輔導服務及進行公眾教育；

(6) 加強支援社會企業，以創造更多就業及在職培訓機會予傷殘人士及弱勢社群；

(7) 加強支援幼兒園，為家長提供服務；

(8) 支援清貧學生擴闊學習經驗；

(9) 為有特殊需要學生提供支援服務；及

(10) 促進學生全人發展。

東華三院感謝下列人士及機構鼎力支持：

信德集團有限公司、信德物業管理有限公司、信德置業管理有限公司、實德環球集團、王氏港建旅遊有限公司、王氏港建集團有限公司、東華三院前任主席馬鴻銘博士BBS太平紳士、培力(香港)健康產品有限公司、農本方有限公司、東華三院前任副主席馬介璋博士SBS、信義玻璃控股有限公司、信義光能控股有限公司、信義儲電控股有限公司、信義能源控股有限公司、偉工有限公司、東華三院前任總理曾慶芸女士、九龍巴士 (一九三三) 有限公司、九龍城區少年警訊、大昌行集團、天星小輪有限公司、中國香港乒乓總會、中國銀行(香港)有限公司、中港混凝土有限公司、六福金融服務有限公司、五豐行有限公司、甘志成會計師事務所、永佳船務運輸有限公司、生活易、永泰地產有限公司、北區國粹文化協進會、安永會計師事務所 、尖沙咀街坊福利會、全美世界美容保健有限公司、百麗時尚集團、宏利人壽保險（國際）有限公司、利亞零售有限公司、君傲灣會所、亞太通信衛星有限公司、長江拓展有限公司、金門建築有限公司、佳定集團、東亞銀行、明報報業有限公司 - JUMP、物絡數科有限公司、金銀業貿易場慈善基金、青嶺 關愛社區小義工 山水摯友 山水小豆苗、城巴有限公司、信和管業優勢、恒基物業管理部 - 恒愛義工隊、香港九龍CBD2智選假日酒店、香港永明金融有限公司、香港房屋協會、香港直銷協會、香港政協青年聯會、香港海味雜貨商會有限公司、香港珠海婦女聯合委員會、香港喜來登酒店、香港義工聯盟、香港潮州商會、香港廣西義工團、香港觀古拍賣有限公司、品質管制顧問有限公司、南豐物業管理、海名軒、特種氣體工程有限公司、真瑩美健有限公司、偉邦物業管理有限公司、爽物業、康業服務有限公司(半島豪庭)、康業服務有限公司(華景山莊)、國際青年商會香港總會、國際認證財務顧問師協會港澳中心有限公司、彩鳳耆樂社、培澤弱智協進會-培澤居、培澤弱智協進會-培澤花園、順昌電器工程有限公司、富城集團、華潤創業有限公司、聖安娜餅屋有限公司、新地專業顧問有限公司、新渡輪服務有限公司、電視廣播有限公司、經濟一週、滙豐銀行、滙寶醫療用品配套有限公司、聯合國際食品 (80) 有限公司、聰穎教育有限公司、AIR Fitness、ANKH 機能再生痛症健康集團、BEAUSKIN Medical、Gotrip、和記旅遊、LSG Catering Hong Kong Ltd.、LSG Sky Chefs Hong Kong Limited、OK便利店有限公司、Zoff - Omni Beauty Retailing Limited、曾憲備慈善基金、裕和集團、旭日集團有限公司、恒信金屬製品廠有限公司、剛和石油有限公司。

東華三院自1870年成立以來，一直秉承「救病拯危、安老復康、興學育才、扶幼導青」的使命和承諾，時至今日，已發展成為全港歷史最悠久及規模最大的慈善服務機構。在過去逾百五年，東華三院在醫療、教育、社會、歷史文化保育及公共服務方面均有長足發展，迎合社會需求，為市民提供收費低廉或免費的優質服務。現時東華三院共有380個服務單位，包括5間醫院、37個中西醫療衞生服務單位及1個社區藥房、60個教育服務單位、246個安老、青少年及家庭、復康及社會企業/創新的社會服務單位，3個過渡性房屋計劃、1個地理空間實驗室(營運伙伴)、1個回收便利點、兩個肩負守護和保育本地歷史文化重任的服務單位，分別為東華三院文物館和東華三院何超蕸檔案及文物中心，以及24個提供殯葬及廟祀服務的公共服務單位。

（特約）