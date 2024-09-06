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關節破壞難逆轉　新型口服藥針對治療類風濕性關節炎

健康資訊

發布時間： 16 小時前

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類風濕性關節炎是自身免疫系統疾病，患者會出現關節疼痛、僵硬及發炎等徵狀。有風濕病科專科醫生指出，患者若不及時控制病情，可致關節變形，造成不可逆轉的損害。近年有新型口服藥物，成效比傳統口服藥物高，為患者提供更多的治療選擇；患者亦可與主診醫生保持聯繫，透過密切監察病情及預防措施，減輕他們對治療副作用的疑慮。

風濕病科專科楊韻姸醫生指出，類風濕性關節炎病發高峰期一般為30至50歲，但60至70歲的個案，近年亦有上升趨勢︰「臨床上，不少長者對於關節疼痛的徵狀，容易誤以為是退化性關節或痛風所致，自行服用消炎止痛藥了事，結果令病情受耽誤。」患者的關節一旦變形，便不能單靠藥物治療，更有機會需要進行手術，但所受的破壞無法逆轉；因此，患者應把握病情首兩年的治療黃金期，及早控制病情，減少對關節的損害。

JAK抑制劑 最快2至8星期改善病情

楊醫生表示，主診醫生會根據不同患者的實際病情與身體狀況，製訂不同的治療方案；常見的第一線藥物包括「甲氨蝶呤」，如患者計劃懷孕，需提前3個月以上停藥，有需要時更要服用緩解藥物；至於近年獲廣泛應用的生物製劑，患者需到醫院進行靜脈注射或皮下注射，可能對生活帶來不便。至於新型口服藥物「JAK抑制劑」，則方便服用，亦沒有空腹及飽腹限制，減低忘記服藥風險。

JAK抑制劑屬小分子標靶藥物，更有效針對治療自身免疫性疾病；不同類型的JAK抑制劑，更可應用到治療銀屑病、濕疹、白血病等。JAK抑制劑能加快康復速度，最快2至8星期改善病情，減輕患者疼痛不適，更減低對日常生活及工作的影響，可望減輕整體醫療成本。

安全性與傳統生物製劑相若

楊醫生表示，根據2022年歐洲抗風濕病聯盟指引，JAK抑制劑列為二線藥物：「JAK抑制劑屬較新型藥物，臨床應用的歷史較已獲應用多年的生物製劑短，但兩者安全性相若。風濕科醫生可參考指引及評估患者病情，如病人在使用一線藥物後未能有效改善病情，可考慮處方JAK抑制劑。」

在處方JAK抑制劑前，主診醫生會向病人詳細解釋藥物的效果及需要留意的地方，舉例，患糖尿病及高膽固醇的類風濕性關節炎患者，需密切監測及控制指數水平，減低血栓風險；另外，藥物可能令「生蛇」風險增加，患者可透過疫苗注射提升保護力，而此類藥物亦不適合患有冠心病、中風及有癌症病史的類風濕性關節炎病人。

40多歲的陳先生是一名類風濕性關節炎及脂肪肝患者，因病情嚴重發作，手指及膝關節劇痛得需要臥床及住院。檢測後發現發炎指數及肝酵素超標，經醫生評估預計使用傳統藥物的功效不大，因此處方JAK抑制劑，病情並於一個月後有明顯改善，發炎指數回復正常，及已重返正常生活，病情進一步受控後並可減藥。

風濕病科專科楊韻姸醫生

(以上資訊由楊韻姸醫生提供。本文內容只供參考，楊韻姸醫生提醒，類風濕性關節炎的治療有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討及查詢，選擇最合適的治療方案。)

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