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新機速遞｜ vivo V40 5G登港售價4,298元 香港V系列首配蔡司光學鏡頭6大賣點

休閒消費

發布時間： 16 分鐘前

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vivo V40 5G 是香港首部配置蔡司光學鏡頭智能手機， 以「躍進‧蔡司專業影像」為主題。

主打人像攝影的vivo V系列手機，今日再推出新型號手機—— V40 5G 手機。 vivo V40 5G 是香港首部配置蔡司光學鏡頭智能手機， 以「躍進‧蔡司專業影像」為主題，所有鏡頭都配備極高拍攝像素，包括：5000 萬像素蔡司 1/1.56 英寸GNJ感光元件主攝鏡頭、5000 萬像素蔡司 f/2.0 光圈及119° 超廣角鏡頭、5000萬像素vivo AI 人眼自動追焦自拍鏡頭，配合 Flick 超高速對焦感應器，並擁有行業唯一AI 3D 補光系統，512GB的售價是4,298元，並擁有桃色、銀灰色兩種選擇。

V40 5G 的核心賣點，正是搭載了由 vivo 與蔡司聯合研發的專業影像系統。升級5000 萬像素蔡司 OIS 主攝鏡頭，更比上一代提升 2.8 倍的進光量，更能有效減少低光源情況，或拍攝照片時因抖動產生模糊情況，最適合愛自拍的女性，輕鬆拍攝出更清晰、獨特的肖像。

vivo V40 5G 智能手機512GB的售價是4,298元，並擁有桃色、銀灰色兩種選擇。

V40 5G｜内置7種經典蔡司鏡頭風格

除了升級5000萬像素蔡司OIS主攝鏡頭外，V40 5G 更內置7種經典蔡司鏡頭風格，其中蔡司 Biotar 風格虛化以其夢幻的旋焦效果著稱，尤其在夜景拍攝中，令人像更加突出；蔡司 Sonnar 風格虛化則以其奶油般化開的柔和虛化效果，能有效突出人像主體，營造溫暖氛圍，適合拍攝人像特寫。

蔡司 Planar 風格虛化作為經典的蔡司鏡頭風格，其虛化效果自然、均衡，適用於多種場景，無論人像、風景都能輕鬆駕馭；蔡司 Distagon 風格虛化以淺景深營造空間感，將人物與背景分離，特別適合在網紅打卡地標等場景中突顯主體，展現獨特視角。

V40 5G｜ 「蔡司多焦段人像」功能

V40 5G 「蔡司多焦段人像」功能更支援 24mm 風景人像、35mm 街頭人像及 50mm 經典人像3種焦段，1部手機彷彿同時擁有三個專業定焦鏡頭，1秒轉換不同效果 ，拍攝時更得心應手。

此外，V40 5G 3D AI 柔光人像系統，透過智慧色溫調節功能，自動調節1800K-5000K的色溫補光及亮度，令拍攝對象與環境融為一體，呈現自然柔和的膚色和光影效果外，3D 識別面部光線技術更能提升 33% 進光量，即使在昏暗環境下也能拍出清晰明亮的人像照片。 

V40 5G｜ AI 擦除功能

最令小編欣賞的是，V40 5G的AI 擦除功能，只需按下一個鍵，就可以輕鬆消除照片中的路人或障礙物，還原完美畫面，即使在景點等人多的地方拍攝也不用擔心旁人入鏡。手機更配備AI演算法，能自動識別並擦除目標，同時自然地修復背景，大大降低照片後製工序，保留照片的完整性。


V40 5G｜5500mAh 超大容量藍海電池

不停用手機影相或拍攝，最擔心是手機的電池持久續航功能，V40 5G採用超大容量藍海電池，配備 5500mAh超大電量，能量密度比上一代提升8.3% ，並支援 80W 超快閃充，只需49分鐘即可由0%充滿至100%電量。

V40 5G｜Snapdragon 7 Gen 3頂尖處理器

最後不得不提的是，V40 5G 配備 6.78 吋 2800 x 1260 解析度 AMOLED Schott Xensation α 3D 玻璃雙曲面屏幕，支援 120Hz 高刷新率，搭載 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4nm) 處理器，提供 12GB + 12GB RAM 內存融合技術及最高 512GB 儲存空間，加上超大面積 VC 均熱板的旗艦級散熱系統，令核心溫度降低 14℃，確保手機長時間運作依然流暢穩定。

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