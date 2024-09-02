反恐首案｜賴振邦求情指並非本案主腦　法官押後判刑以待認罪被告求情

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「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日於民陣遊行路線放置炸彈殺警案中，賴振邦經審訊後被裁定串謀爆炸罪罪成，其餘6名被告均全數罪脫。賴今（2日）於高等法院求情， 代表律師表示賴並非本案主腦，只屬協助性質，法官則認為陪審團應肯定被告是小隊成員「Bobby」，並將賴的判刑押後，以待其他認罪被告求情後一同判刑，初步估計不早於10月。

被告賴振邦（現33歲，報稱技術員），早前經審訊後被裁定1項串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸罪成。

代表律師今求情指，被告希望法庭能今天判刑，又指被告被裁定的交替控罪與原先控罪性質及最高刑期均不同。代表律師指，被告並非本案主腦，只屬協助性質，被告亦沒有參與涉案會議，亦沒有於「3C工作室」外測試遙控，亦沒有實質證據顯示被告明確得悉爆炸品重量。

法官則指，陪審團應該並不接納控方證人彭軍壕指稱被告曾去過華仁書院，並應該肯定被告是小隊成員「Bobby」，以及是Telegram 群組成員「接完紙鶴未」，認為被告有去試槍，以及詢問有否找到炸藥。

代表律師又指，被告在事件前是孝順兒子，而被告在收押後，亦沒有放棄自己，不斷進修，增值自己，希望出獄後成為有用的人。

法官則表明不會即日判刑，以待其他認罪被告求情後一同判刑，初步估計不早於10月，又指被告可補充書面求情陳詞。

早前庭上證供顯示，賴被指是已認罪主謀吳智鴻團隊一員，控方指稱警方在12月8日在賴的「3C維修工作室」驗檢的一部iPhone，登入了賴的Apple ID等，當中有影片講解手機連接電池盒和電池的裝置。專家指，影片的裝置與華仁找到的炸彈的引爆原則相同。

另外彭軍壕曾指證賴曾參與9月的台灣軍訓，又出席了11月的「行山」試槍和炸彈，同月賴爆竊大學實驗室偷取炸彈原材料。及至大行動前夕，彭稱他與吳在華仁書院組裝炸彈期間，有一個電池盒熔化，吳致電賴帶後備電池盒前來，賴到場後與吳一同組裝炸彈。

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