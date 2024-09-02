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港女野人奇異記丨胡美貽父眼泛淚光悼亡　何泳芍「腿張開」教登山秘訣

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 13 分鐘前

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廖慧儀、何泳芍、胡美貽、陳若思出發拍《港女野人奇異記》。

TVB真人騷《港女野人奇異記》由4位港姐出身的美女陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey），繼上輯《港女野人》後再接再厲攀山涉水。

今輯《港女野人奇異記》跳出香港赴新西蘭拍攝，全程並由吳浩康（Deep）以感性導航，去年底跟英皇娛樂結束20年賓主關係後，為養家轉行做地盤工人，並將工作實錄於社交平台分享，獲網民盛讚「係真男人」。同時他亦為連鎖快餐店拍廣告兼唱主題曲、舉行演唱會，努力賺奶粉錢。

港女野人奇異記丨胡美貽被揭唔捱得「課金住酒店」　陳若思自封「問題擔當」想縮沙

Jessica及Amber為隊友及工作人員整三文治做早餐。

港女野人素顏出鏡

4名港女野人以素顏出鏡，行程包括行毛利人的聖山Mt.Tarawera，全程只有3.5公里，需時2至3小時，但當中一段約150米落坡路，鋪滿碎石且非常陡峭，跟地面差不多成直角。4名港女在聖山途中的check point 集天地靈氣作冥想，過程感人。

途中她們經過Taupo，一個以天然溫泉聞名的地方，4名港女會派福利，以三點式泳衣出鏡。最抵死是攝製隊將她們瞓醒素顏樣大公開，Honey又被踢爆有鼻鼾聲。

起行前，4名港女野人為兩名嚮導送上港式手信。

挑戰毛利人聖山

在今晚（9月2日）《港女野人奇異記》，4名港女野人Amber、Jessica、Nicole及Honey由香港出發到新西蘭。首站挑戰的新西蘭原住民毛利人的聖山Mt. Tarawera，是毛利人酋長過身後長埋之地。

不過在到達聖山之前，備受的山路考驗，連最硬淨的Honey亦暈車浪，差點要出動嘔吐袋。

《港女野人奇異記》

Honey提供行山秘訣

來到起點會合兩位導遊Jesse及Hare，首站行程全長3.5公里，需時約2至3小時，但最大挑戰是一段接近垂正的下坡路，山勢陡峭且鋪滿碎石，4名港女野人起先還以為導遊開玩笑，知道是事實後，她們雖然身經百戰，但仍面露難色，但行程始終要開始。

明晚（9月3日）《港女野人奇異記》，她們正式挑戰聖山，Jessica話難度在於山路碎石多，幾次差點跣腳，Honey提供秘訣說︰「（腳）擘大少少，慢慢行」，果然非常湊效。

Honey一馬當先發揮野人本色，最先完成任務。

放下心中石頭

一行人來到一個石堆陣，導遊Jesse解釋類似一座紀念碑，毛利人會在石陣上放下一塊石頭，悼念或放下心中縈繞你那人。

Nicole事後感性表示，以手上石頭代表亡父在心中的份量，眼濕濕地說︰「我擺最大舊喺度，因為我覺得父親好重要。」

Nicole憶亡父。

狂野港姐前度自殺

至於Jessica事後接受訪問時表示︰「唔知係咪畀毛利人嘅文化影響，啱啱係搵咗一舊好似雲嘅石，似天上啲雲。」接住她語帶哽咽的說︰「其實想同對方講我都放低咗……」

其實Jessica有「狂野港姐」之稱，入行前與圈外男友Sam拍拖，可是當時有指入行後因藝人孔德賢介入，令廖慧儀狠飛阿Sam。

廖慧儀

女方後來於IG透露自己被跟蹤、威脅、恐嚇，直指Sam以死相逼求復合，「日日都玩跳樓，你要搞清楚呢啲唔係愛嘅表現！」

可是在2020年12月，Sam以英文分享IG Story預告自殺：「Thank you for everyone who have been supporting throughout my journey. Goodbye. Please forgive me for doing this. Been suffering for 2 months both mentally and physically. Just couldn’t take it any longer. Sorry」（感謝所有在我人生路上幫助過我的人。再見！請原諒我這樣做。精神和身體上受折磨兩個月，再也承受不了。對不起。）

而Sam胞妹翌日早上透露：「哥哥已經不在了，感謝你們的擔心，未來會有設靈，會再通知。」Jessica由此形象受影響被TVB送入「雪櫃」。

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