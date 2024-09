港女野人奇異記丨胡美貽父眼泛淚光悼亡　何泳芍「腿張開」教登山秘訣

▲ 廖慧儀、何泳芍、胡美貽、陳若思出發拍《港女野人奇異記》。

TVB真人騷《港女野人奇異記》由4位港姐出身的美女陳若思(Amber)、廖慧儀(Jessica)、胡美貽(Nicole)及何泳芍(Honey),繼上輯《港女野人》後再接再厲攀山涉水。

今輯《港女野人奇異記》跳出香港赴新西蘭拍攝,全程並由吳浩康(Deep)以感性導航,去年底跟英皇娛樂結束20年賓主關係後,為養家轉行做地盤工人,並將工作實錄於社交平台分享,獲網民盛讚「係真男人」。同時他亦為連鎖快餐店拍廣告兼唱主題曲、舉行演唱會,努力賺奶粉錢。

港女野人奇異記丨胡美貽被揭唔捱得「課金住酒店」 陳若思自封「問題擔當」想縮沙

▲ Jessica及Amber為隊友及工作人員整三文治做早餐。

港女野人素顏出鏡

4名港女野人以素顏出鏡,行程包括行毛利人的聖山Mt.Tarawera,全程只有3.5公里,需時2至3小時,但當中一段約150米落坡路,鋪滿碎石且非常陡峭,跟地面差不多成直角。4名港女在聖山途中的check point 集天地靈氣作冥想,過程感人。

途中她們經過Taupo,一個以天然溫泉聞名的地方,4名港女會派福利,以三點式泳衣出鏡。最抵死是攝製隊將她們瞓醒素顏樣大公開,Honey又被踢爆有鼻鼾聲。

▲ 起行前,4名港女野人為兩名嚮導送上港式手信。

挑戰毛利人聖山

在今晚(9月2日)《港女野人奇異記》,4名港女野人Amber、Jessica、Nicole及Honey由香港出發到新西蘭。首站挑戰的新西蘭原住民毛利人的聖山Mt. Tarawera,是毛利人酋長過身後長埋之地。

不過在到達聖山之前,備受的山路考驗,連最硬淨的Honey亦暈車浪,差點要出動嘔吐袋。

▲ 《港女野人奇異記》

Honey提供行山秘訣

來到起點會合兩位導遊Jesse及Hare,首站行程全長3.5公里,需時約2至3小時,但最大挑戰是一段接近垂正的下坡路,山勢陡峭且鋪滿碎石,4名港女野人起先還以為導遊開玩笑,知道是事實後,她們雖然身經百戰,但仍面露難色,但行程始終要開始。

明晚(9月3日)《港女野人奇異記》,她們正式挑戰聖山,Jessica話難度在於山路碎石多,幾次差點跣腳,Honey提供秘訣說︰「(腳)擘大少少,慢慢行」,果然非常湊效。

▲ Honey一馬當先發揮野人本色,最先完成任務。

放下心中石頭

一行人來到一個石堆陣,導遊Jesse解釋類似一座紀念碑,毛利人會在石陣上放下一塊石頭,悼念或放下心中縈繞你那人。

Nicole事後感性表示,以手上石頭代表亡父在心中的份量,眼濕濕地說︰「我擺最大舊喺度,因為我覺得父親好重要。」

▲ Nicole憶亡父。

狂野港姐前度自殺

至於Jessica事後接受訪問時表示︰「唔知係咪畀毛利人嘅文化影響,啱啱係搵咗一舊好似雲嘅石,似天上啲雲。」接住她語帶哽咽的說︰「其實想同對方講我都放低咗……」

其實Jessica有「狂野港姐」之稱,入行前與圈外男友Sam拍拖,可是當時有指入行後因藝人孔德賢介入,令廖慧儀狠飛阿Sam。

▲ 廖慧儀

女方後來於IG透露自己被跟蹤、威脅、恐嚇,直指Sam以死相逼求復合,「日日都玩跳樓,你要搞清楚呢啲唔係愛嘅表現!」

可是在2020年12月,Sam以英文分享IG Story預告自殺:「Thank you for everyone who have been supporting throughout my journey. Goodbye. Please forgive me for doing this. Been suffering for 2 months both mentally and physically. Just couldn’t take it any longer. Sorry」(感謝所有在我人生路上幫助過我的人。再見!請原諒我這樣做。精神和身體上受折磨兩個月,再也承受不了。對不起。)

而Sam胞妹翌日早上透露:「哥哥已經不在了,感謝你們的擔心,未來會有設靈,會再通知。」Jessica由此形象受影響被TVB送入「雪櫃」。

最新影片推介:岑杏賢專訪

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5