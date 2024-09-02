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星二代丨苗僑偉女兒火辣「出股惑」 　 大女苗彤樣靚身材正無需靠父蔭

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 35 分鐘前

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苗僑偉大晒水著照！

苗僑偉跟戚美珍結婚34年，兩人育有一對子女苗俊與苗彤，苗僑偉的大女兒苗彤喜愛於IG上分享性感相，大派福利圖，於網絡上引來熱議！

身在墨西哥的苗彤昨日（9月1日）於IG大晒靚「股」，穿比堅尼的她展現大半個臀部，臀部圓潤又結實，完美線條十分吸睛，加上苗彤擁有小麥膚色，性感得來又健康。

星二代丨苗僑偉大女晒驕人身材派福利　苗彤靠自己闖出好成績【多圖】

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【明星修身】三哥進行戰繩訓練型過後生仔　苗僑偉靠打拳保持逆齡身段　

畢業於加拿大名校英屬哥倫比亞大學的苗彤最初喜愛攝影，曾任職攝影師的她於2017年舉辦過個人攝影展。

2018年她開始轉型當演員，並演出逾16部電視電影作品如《Upload》及《Get Shorty》，同時亦演出過電影《Parabola》、《Die in A Gunfight》及《The Past Never Dies》等，更更曾現身康城影展，憑自己實力闖出好成績。

最新影片推介：岑杏賢專訪

湊得輕鬆啲
碩士港姐丨自覺愛兒叛逆期夠可愛　岑杏賢當媽明白父母的愛

三哥：唔通70歲先性感咩？

她不靠父蔭選擇在外國打拼，爸爸苗僑偉跟媒體解釋：「因為女兒不想跟我的名字拉在一起。」如今Phoebe發展得愈來愈好，相信三哥與三嫂都非常放心，並為女兒感驕傲。

對於愛女經常上載性感照，苗僑偉稱不介意，可說是一位開通爸爸，三哥曾直言：「唔通等6、70歲先性感咩？」

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