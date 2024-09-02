屋邨名幼︱黃澤鋒愛女小黃妃讀屯門隱世名幼　校長親授面試貼士：家長不要太緊張

▲ 郭校長從事幼兒教育逾40年，經驗豐富。

資深藝人黃澤鋒與陳麗麗的愛女黃熙恩（小黃妃）今學年升K3，現年5歲的她，口齒伶俐活潑可愛。爸媽為她揀選了區內的名幼，位於屯門安定邨的順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園，雖然「梁李」只是一所屋邨幼稚園，但多年來培養不少英才，就算在現在殺校潮下，收生依然爆滿，有賴校長郭桂梅和老師們愛心帶領學生成長，郭校長還親自透露了面試貼士！

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順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園於1982年開辦，42年來為屯門區小朋友提供教育，很多已經長大成人，回饋社會。記者甫送入校長室，已經被滿滿的心意卡與學生送給校長的禮物所吸引，校長室面積不大，但盡是「愛的印記」。

▲ 校長室滿滿都是「愛的印記」，由學生及家長送給校長的心意卡。(陳慧安攝)

郭桂梅校長接受TOPick記者的訪問，她表示做了校長十多年，服務了這所幼稚園30多年，從事幼兒教育已經40多年。未來會繼續在幼兒教育方面出力，

本著有教無類精神教好我們我小朋友，根據教育局指引，讓小朋友可以愉快學習。

幼稚園面試︱校長親授貼士

屯門幼稚園順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園面試貼士，郭校長指會問小朋友基本問題，說話能力沒有太強都不要緊，我們都有玩具給他們玩，看他們的情況，最緊要家長不要緊張，我們盡能力去做，假設很多小朋友報名，未能收生，而家長好想來讀，可以打電話來做後備生，按程序都會收他們，入到「梁李」就是好寶寶。

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對於新學年，郭校長寄語「梁李」小朋友:

好寶寶，個個都得，只要你們盡力就可以。

屋邨名校︱順德聯誼總會梁銶琚中學曾誕狀元

順德聯誼總會在屯門有多間小學，包括順德聯誼總會何日東小學、順德聯誼總會李金小學及順德聯誼總會胡少渠紀念小學，在屯門區內都是家長熱門之選，而聯繫中學有順德聯誼總會梁銶琚中學及順德聯誼總會譚伯羽中學，其中被喻為「屋邨名校」的梁銶琚中學共誕生了8名「十優」狀元，而2015年時誕生1位7科5**狀元。狀元高梓諾在中文、英文、數學、通識、化學、生物及物理皆取得5**成績，成為該校首位文憑試狀元

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