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屋邨名幼︱黃澤鋒愛女小黃妃讀屯門隱世名幼　校長親授面試貼士：家長不要太緊張

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

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郭校長從事幼兒教育逾40年，經驗豐富。

資深藝人黃澤鋒與陳麗麗的愛女黃熙恩（小黃妃）今學年升K3，現年5歲的她，口齒伶俐活潑可愛。爸媽為她揀選了區內的名幼，位於屯門安定邨的順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園，雖然「梁李」只是一所屋邨幼稚園，但多年來培養不少英才，就算在現在殺校潮下，收生依然爆滿，有賴校長郭桂梅和老師們愛心帶領學生成長，郭校長還親自透露了面試貼士！

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順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園於1982年開辦，42年來為屯門區小朋友提供教育，很多已經長大成人，回饋社會。記者甫送入校長室，已經被滿滿的心意卡與學生送給校長的禮物所吸引，校長室面積不大，但盡是「愛的印記」。

校長室滿滿都是「愛的印記」，由學生及家長送給校長的心意卡。(陳慧安攝)

郭桂梅校長接受TOPick記者的訪問，她表示做了校長十多年，服務了這所幼稚園30多年，從事幼兒教育已經40多年。未來會繼續在幼兒教育方面出力，

本著有教無類精神教好我們我小朋友，根據教育局指引，讓小朋友可以愉快學習。

幼稚園面試︱校長親授貼士

屯門幼稚園順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園面試貼士，郭校長指會問小朋友基本問題，說話能力沒有太強都不要緊，我們都有玩具給他們玩，看他們的情況，最緊要家長不要緊張，我們盡能力去做，假設很多小朋友報名，未能收生，而家長好想來讀，可以打電話來做後備生，按程序都會收他們，入到「梁李」就是好寶寶。

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對於新學年，郭校長寄語「梁李」小朋友:

好寶寶，個個都得，只要你們盡力就可以。

屋邨名校︱順德聯誼總會梁銶琚中學曾誕狀元

順德聯誼總會在屯門有多間小學，包括順德聯誼總會何日東小學順德聯誼總會李金小學順德聯誼總會胡少渠紀念小學，在屯門區內都是家長熱門之選，而聯繫中學有順德聯誼總會梁銶琚中學順德聯誼總會譚伯羽中學，其中被喻為「屋邨名校」的梁銶琚中學共誕生了8名「十優」狀元，而2015年時誕生1位7科5**狀元。狀元高梓諾在中文、英文、數學、通識、化學、生物及物理皆取得5**成績，成為該校首位文憑試狀元

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