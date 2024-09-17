胃癌風險｜30歲男劇烈胃痛難入睡　求醫驚見十二指腸險穿孔　醫生揭染1菌恐致癌

▲ 30歲男劇烈胃痛難入睡，求醫驚見十二指腸險穿孔。

【胃癌／胃痛／十二指腸／癌症／胃病／幽門螺旋菌】身體不適切勿忽視！台灣一名年約30歲的男子無視胃部不適，直到胃痛到難以入睡，才入院求醫。醫生檢查後發現其感染幽門螺旋桿菌，導致十二指腸潰瘍出血、幾乎胃穿孔。醫生強調，幽門螺旋桿菌可誘發多種胃部不適，假如未有徹底殺菌，復發機率可達7成，長久下去更可能誘發癌症，不容忽視。

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綜合台媒報道指，當地台中慈濟醫院日前分享病例指，該名男子多年來無吸煙飲酒習慣，飲食清淡，一年前開始出現胃氣脹、「火燒心」症狀，不過一直未有重視，僅服食保健食品或到診所處方一般藥物紓緩，直到後來工作繁忙、病情加劇，開始半夜出現脹氣不適、睡眠數次中斷，空腹時感到腹部悶痛，但因害怕飯後胃酸刺激而不敢進食。

男子一直忍受不適，直到半夜胃痛到無法入睡，才到醫院求醫。肝膽腸胃科醫生廖光福主任安排胃鏡檢查後，驚見對方患有胃潰瘍，且十二指腸潰瘍出血、傷口已深入達第三層肌肉，假如超過第四層造成穿孔就需要手術，因此立即進行電燒止血，並且安排住院治療。

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感染幽門螺旋桿菌 嚴重可致癌症

廖醫生表示，男子患有潰瘍主要成因是感染幽門螺旋桿菌，這種菌可由糞便及口腔傳播，可生存於酸性環境引發腸胃黏膜發炎、潰瘍，繼而導致癌症，由感染幽門螺旋桿菌不易出現急性症狀，多數人不會特別注意。

廖醫生強調指，幽門螺旋桿菌可誘發以下5大類胃病，其中胃食道逆流雖與吃飯速度相關，但與十二指腸潰瘍關連不大，有逾9成十二指腸潰瘍病人，發病原因皆與感染幽門螺旋桿菌相關，假如沒有確實殺菌，其復發機率可達7成；但經過治療徹底清除後，復發率則可降到1成以下，治療期約12周。

幽門螺旋桿菌誘發5大胃病

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同場加映：引起胃癌8大重要因素

台灣胰臟科醫生林相宏曾在其Facebook專頁分享引起胃癌的8大重要因素：

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