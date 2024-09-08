澳門好去處2024｜澳門關前街13大掃街美食推介　必食麻糬雞蛋仔/葡撻/牛雜/抹茶流心撻

▲ 澳門關前街13大美食推介！

【澳門好去處2024/澳門美食/澳門關前街/澳門親子好去處/澳門親子遊/葡撻/豬扒包】澳門一向是港人熱門旅遊地，除了有具歐陸風的建築外，也有不少特色美食，當中最為人熟知的是葡撻和豬扒包，除此之外還有其他地道小吃和葡國菜，單是澳門關前街已聚集了不少特色餐飲，KKday新推出13大澳門關前街餐廳和小吃優惠，即睇詳情！

澳門親子遊｜澳門11大親子玩樂熱點 免費滑草場+室內跳傘+遊樂場

澳門美食好去處2024｜1. 阿志麵家

阿志麵家在澳門的關前正街經營接近30年，大多澳門人都熟悉知曉，當中使用鮮嫩彈牙的豬頸肉製成的日式豬頸肉拉麵和全澳獨創的XO醬撈麵和辣醬龍蝦拉麵，也同樣飄香誘人。日式拉麵連自家招牌飲品或甜品套餐組合選擇包括：日式炭燒鰻魚拉麵、日式黑蒜醬牛肋骨山拉麵等；而飲品或甜品則有自家羅漢果茶（無糖）、自家無花果雪梨茶（低糖）、自家奶茶、自家飲品、自家檸茶等。

【KKday 83折】日式拉麵連自家招牌飲品/ 甜品

優惠價錢：$62/組（原價$75/組）

使用日期：開票日算起90日內使用

地址：澳門關前正街酒潭巷41號A舖

營業時間：

星期二、三、五至日 7:00–18:30；

星期四 11:00–18:30

預訂【按此】

▼ 點擊圖片放大 +2

澳門美食好去處2024｜2. 薯薯喜

薯薯喜堅持出品自家制作，每個食材都經過精心的挑選以保持品質，推陳出新，種類豐富。其中，新鮮出爐的葡撻雞蛋仔香味十足，外皮酥脆，內餡軟嫩。 當中特色小食優惠套餐的選擇包括：黃金流沙煎堆、葡撻雞蛋仔、招牌手打檸檬茶、菠蘿香檸檬茶、百香果檸檬茶、葡萄脆玉檸檬茶等。

【KKday 77折】精選特色小食優惠

優惠價錢：$50/份（原價$66/組）

使用日期：開票日算起90日內使用

地址：澳門關前正街45號

營業時間：10:00-24:00

預訂【按此】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

澳門美食好去處2024｜3. ROYAL PLACE 尚堂

ROYAL PLACE 尚堂為澳門首間日式卷蛋糕專門店，產品使用日本原材料製成，並使用正宗日本宇治抹茶粉「丸久小山園」作為本店特色及主打，還有超多人氣日式水果甜點，包括，抹茶鮮奶、焙茶鲜奶、抹茶大福、抹茶流心撻、焙茶流心撻、原味芝士流心撻等。

【KKday 91折】抹茶飲品連抹茶大福

優惠價錢：$62/份（原價$66/組）

【KKday 93折】抹茶飲品連流心撻

優惠價錢：$50/份（原價$56/組）

使用日期：開票日算起90日內使用

營業時間：12:00-19:30

地址:澳門關前街西瓜里2A號

預訂【按此】

▼ 點擊圖片放大 +2

最新影片推介：

澳門美食好去處2024｜4. Beetles COFFEE ROASTERS

澳門關前街聚集了一班熱愛咖啡、美食、手作、服飾的本土創造師們，適合文青去感受不一樣的澳門魅力。其中 Beetles Coffee Roasters以香氣四溢的咖啡而聞名，從選豆，烘豆，品質都有專業咖啡職人層層把關。甄選世界各地精品級咖啡生豆，有機栽種的咖啡豆，為客人提供健康新鮮烘焙的咖啡。

【KKday 9折】楊枝甘露咖啡拿鐵連生椰斑斕咖啡拿鐵

優惠價錢：$87/份（原價$97/組）

【KKday 9折】標準冰拿鐵/冰美式連美式鬆餅

優惠價錢：$77/份（原價$86/組）

【KKday 89折】濃縮咖啡連 affogato 手工意式蛋糕

優惠價錢：$42/份（原價$47/組）

使用日期：開票日算起90日內使用

營業時間：12:00 - 19:00

地址：澳門關前正街大關斜巷泉康大廈

預訂【按此】

▼ 點擊圖片放大 +2

澳門美食好去處2024｜5. 冰室 Macau

冰室 Macau作為澳門本土出品的檸檬茶品牌，店鋪位於旅客旺區——大三巴牌坊附近，包裝精美，充滿澳門特色，除了檸檬茶外，還有多款沙冰選擇，現更推出快樂雙杯套餐優惠，適合夏日炎炎消暑解渴。

【KKday 82 折】雙杯檸檬茶

優惠價錢：$51/2杯，平均$25.5杯（原價$62/2杯）

【KKday 7 折】雙杯沙杯

優惠價錢：$59/2杯，平均$29.5/杯（原價$84/2杯）

使用日期：開票日算起90日內使用

營業時間：12:00-22:00

地址：大三巴街36號A

預訂【按此】

▼ 點擊圖片放大 +2

澳門美食好去處2024｜6. 桑社 The morus CLUB

不喜歡喝水的大家，可以選擇養生茶！桑社 The morus CLUB的內含豐富活性物質，有養顏排毒、梳理肝氣、通氣血、降火等功效，店內的桑葚特調飲品包括：手打桑葚檸檬茶 、燕麥桑葚奶茶、椰乳桑葚果肉、桑酵素蘇打等，而健康桑葉養生茶則有桑葉羅漢果茶、桑果桑寄生茶、桑葉花茶冷泡茶等。

【KKday 76折】雙杯招牌桑葚特調飲品

優惠價錢：$56/2杯，平均$28.5 杯（原價$74/2 杯）

【KKday 69 折】雙瓶健康桑葉養生茶

優惠價錢：$34/2杯，平均$17/杯（原價$49/2 杯）

使用日期：開票日算起 90 日內使用

營業時間：12:00–20:00

地址：澳門關前正街52號

預訂【按此】

▼ 點擊圖片放大 +2

澳門美食好去處2024｜7. 愛心素食店

素食者注意！澳門也可以吃到素菜，愛心素食店主打創新美味，除了供應家常炒菜之外，還有粉麵、手抓餅、素菜漢堡、老酸奶等美食，還會定期向街坊派發善心飯，是帶動社區正能量傳播的素食店。

【KKday 88折】招牌素豬扒包連手打柑桔檸檬茶套餐

優惠價錢：$46/組（原價$53/組）

【KKday 83折】手工老酸奶

優惠價錢：$20（原價$24/杯）

【KKday 83折】招牌甜品椰王

優惠價錢：$53/份（$63/份）

使用日期：開票日算起90日內使用

營業時間：12:00-20:00（逢星期日休息）

地址：澳門關前正街28號

預訂【按此】

▼ 點擊圖片放大 +2

澳門美食好去處2024｜8. 蛋之佐 MR.EGG

蛋之佐以創意玉子燒及誠意蛋包飯作為店舖最主打的產品，種類繁多，而且價錢親民，食物選擇豐富，包括招牌素豬扒包、日式咖喱雙層芝士手作漢堡扒飯、招牌馬交玉子燒等。

【KKday 88 折】招牌素豬扒包連手打柑桔檸檬茶套餐

優惠價錢：

「豬肉、雞肉」漢堡扒飯 $66（原價$77/組）

「牛肉、豬肉」漢堡扒飯 $69（原價$81/組）

使用日期：開票日算起 90 日內使用

營業時間：11:30-20:45（逢星期三休息）

地址：澳門關前正街俊秀里26號南屏大廈地下A

預訂【按此】

▼ 點擊圖片放大 +2

澳門美食好去處2024｜9. 鐵餅號

鐵餅號位於大三巴附近澳門網紅街頭小食，是澳門人氣雞蛋仔小食店，招牌麻糬雞蛋仔系列更是來澳必食打卡之選，包括雙重巧克力加Oreo、宇治抹茶加麻糬，還有黃金鹹蛋味。除了雞蛋仔，仲有創意口味懷舊夾餅、手抓餅等地道小食，充滿澳門特色。

【KKday 85折】招牌麻糬雞蛋仔連Qoo飲品

優惠價錢：$33/組（原價$39/組）

【KKday 85折】澳門特門鳳凰雞蛋仔連Qoo飲品

優惠價錢：$34/組（原價$40/組）

【KKday 83折】鐵餅號 MOP50元代金券

優惠價錢：$43/張（原價 $50/張）

使用日期：開票日算起90日內使用

營業時間：11:30-20:45（逢星期一休息）

地址:澳門果欄街24號德興閣地下E舖

預訂【按此】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

澳門美食好去處2024｜10. 阿婆出品

阿婆出品位於澳門關前正街，距離大三巴牌坊僅 一分鐘路程，憑藉獨具風味、蘊含諸多「阿婆」故事的馬拉盞，受到不少街坊和旅客的青睞，店內的海鮮喇沙麵、香茅雞排麵、越南炸春卷、鹵水雞翼及馬拉盞炒飯都是客人到店後不可錯過的美食！

【89 折】麵食連冬瓜茶優惠套餐

優惠價錢：$42（原價$47/組）

【9 折】招牌阿婆馬拉盞

優惠價錢：$138/位（原價$153/位）

使用日期：開票日算起90日內使用

營業時間：11:00-20:00

地址：澳門關前正街俊秀里2號華盛閣地下A

預訂【按此】

▼ 點擊圖片放大 +2

澳門美食好去處2024｜11. Aveiro

Aveiro為澳門首家葡式小食店，品嚐特色葡色風味小甜品，除了葡撻，還有班戟。小食店由葡萄牙人主理，配方是來自葡萄牙阿威羅，小店主打招牌班戟甜品，包括榛果可可醬班戟、焦糖奶油班戟等，另外，還有多款口味的木糠布丁及甜心軟蛋。

【KKday 64 折】榛果可可醬班戟連水果冷泡飲套餐

優惠價錢：$35/ 組（原價$51/組）

【KKday 71 折】蘋果批連任選一瓶非酒精飲品套餐

優惠價錢：$35/組（原價$47/組）

【KKday 77 折】焦糖奶油班戟連美式咖啡套餐

優惠價錢：$35/組（原價$47/組）

使用日期：開票日算起90日內使用

營業時間：12:00-19:00（逢星期一休息）

地址：澳門關前正街44號

預訂【按此】

▼ 點擊圖片放大 +2

澳門美食好去處2024｜12. 拾・8 咖啡

拾・8 咖啡以其獨特的澳葡風味和深厚的文化底蘊而聞名，最為著名的一道沙甸魚撻更是澳門獨有的美食，店內其他澳葡菜包括，馬介休撻、葡式蝦多士、葡式豬扒包等，如果想品嚐正宗的美味澳葡菜，千萬不能錯過！

澳葡風味小食套餐KKday優惠

套餐一：馬介休撻、沙甸魚撻、手打檸檬紅茶（各一份）

$43/組

套餐二：葡式蝦多士、咖喱角、手打檸檬茶（各一份）

$23/組

套餐三：木糠布丁、葡式豬扒包、凍或熱奶茶（各一份）

$65/組

套餐四：鮮橙卷、葡國臘腸包、手打檸檬茶（各一份）

$73/組

使用日期：開票日算起90日內使用

營業時間：12:00 - 20:00（逢星期一休息）

地址：澳門關前正街俊秀里10號-成功花園地下 A

預訂【按此】

▼ 點擊圖片放大 +2

澳門美食好去處2024｜13. 英記

英記主打牛雜美食，還有咖哩魚蛋等多款澳門經典小食，全部食材都是新鮮現做，每一口都超入味！

【KKday 72折】經典小吃套餐

優惠價錢：$70/組（原價$97/組）

使用日期：開票日算起60日內使用

營業時間：12:00-20:00（逢星期三休息）

地址：澳門關前正街11號對面

預訂【按此】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

更多澳門好去處報道：

澳門親子遊｜澳門上葡京「自助山」買一送一優惠 人均$197起歎即煮龍蝦海鮮6歲或以下免費

澳門美食｜澳門地膽推介入秋大熱美食 尋找濠江3間隱世餐廳【內附地址】

米芝蓮｜《香港澳門米芝蓮指南 2024》必比登推介名單出爐 即睇首次入選10間食肆名單

【澳門直擊】全球首間LINE FRIENDS主題住宿 熊大兔兔酒店房超多打卡位全面睇

【澳門直擊】新濠影匯水上樂園攻略 玩轉刺激滑水道+B.Duck主題房【多圖】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】