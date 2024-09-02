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中秋節2024｜天仁茗茶推新派中秋月餅解膩茶　限時外賣自取送手提燈籠杯套

休閒消費

發布時間： 1 小時前

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熱門 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

戶戶送與天仁茗茶獨家聯手，由9月16至18日推出中秋月餅解膩茶系列。

戶戶送與天仁茗茶獨家聯手，由9月16至18日推出中秋月餅解膩茶系列，讓顧客於中秋佳節賞月之際，除了品嘗月餅外，可以不同的茶飲解膩。

中秋月餅解膩茶系列，包括︰中杯及大杯裝的冰檸檬紅茶、洛神冰茶、913茶王、葡萄柚綠茶及冰番石榴檸檬綠茶。

戶戶送更特別設計了獨家中秋限定手提燈籠杯套，顧客只需要於戶戶送外賣平台上，於天仁茗茶指定分店*訂購，並選擇外賣自取中秋月餅解膩茶系列，即可獲得手提燈籠杯套乙個，與親朋好友度過與別不同的中秋！數量有限，送完即止。

*指定分店包括︰天水圍T Town店，沙田連城廣場店及香港站店

戶戶送更推出中秋限定手提燈籠杯套，顧客於天仁茗茶指定分店訂購並選擇外賣自取中秋月餅解膩茶系列，便可獲贈別緻的手提燈籠杯套！

同場加映: 指定餐廳低至6折優惠

另外，戶戶送推出全新限定優惠，由即日起至9月15日，顧客可享不同的外賣折扣優惠！顧客每日可於戶戶送平台指定餐廳下單並選擇外賣自取，即可獲得高達6折優惠，指定餐廳包括: Starbucks、鐵牛台灣牛肉麵、那個、水門雞飯及立鮨等。

另外，於指定餐廳享買一送一優惠，例如：Outback Steakhouse、一樂燒鵝、堅信號上海生煎皇等。而戶戶送Plus會員及非會員可於指定餐廳享75折及8折優惠，指定餐廳享包括：元気寿司、永年士多、越北牛肉粉專門店、餃掂手工餃子雲吞專門店、華星冰室等。

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