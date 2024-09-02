新質生產力｜李家超：香港須主動積極創新變革　持續完善人才政策

▲ 特首李家超。（資料圖片）

特首李家超表示，發展新質生產力是推動科技創新，提升產業競爭力的關鍵所在，香港各界必須善用自身優勢，同時主動積極創新變革。

李家超今日出席一個科技及新質生產力論壇致辭時稱，政府持續完善人才政策，吸引更多全球頂尖創新人才，令香港成為國際高端人才集聚高地。

李家超續稱，政府正從多方面發展新質生產力，包括持續加大創新力度、建設現代化產業體系、積極推動政產學研高效合作，以及進一步完善創科產業鏈和供應鏈。

他強調，香港在一國兩制下擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，積極招商引資，發揮超級聯繫人及超級增值人角色，基礎科研實力雄厚，而集合香港科研基礎及大灣區城市先進製造業及產業化優勢，將成為建設大灣區國際科技創新中心的重要引擎。

鄭雁雄：香港發展新質生產力的條件得天獨厚

中聯辦主任鄭雁雄致辭時稱，香港發展新質生產力的條件優越、得天獨厚，形容香港是信息港，能夠先知先覺，是發展新質生產力的風向標。

鄭雁雄讚揚香港人擁有善於思辨、積極應變、主動求變的特質，說只要將國際創科中心、國際教育樞紐、國際高端人才集聚高地結合，就能放大人才效應。

鄭雁雄提到，推動科技和新質生產力結合的關鍵在於人才，而早前三中全會的決定，支持香港和澳門打造國際高端人才集聚高地，對香港意義重大，相信香港可以放大人才效應，賦能新質生產力。他又讚揚香港人擁有善於思辨、積極應變、主動求變的特質，只要將國際創科中心、國際教育樞紐、國際高端人才集聚高地結合，就能放大人才效應。

另外，鄭雁雄又指，香港應思考港澳辦主任夏寶龍提出的「無處不旅遊」，思考創新旅遊業及升級旅遊業服務水平，善用香港的海岸線及海島，亦可運用動漫、演藝、電競、人工智能及濱海運動等領域的發展，加強香港旅遊業，為內地5億多中高階層創造休閒度假的首選目的地，達至「旺丁又旺財」

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