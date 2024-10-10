超市大搜查｜14款衣物柔順劑大比拼　A級產品除臭鬆軟　性價比高僅需$16/樽

▲ 14款衣物柔順劑大比拼 A級產品除臭鬆軟 性價比高僅需$16/樽

【衣物柔順劑／柔順劑／洗衣產品／家居用品／消委會／LDK】不少市民在洗衣服時習慣添加衣物柔順劑，讓衣服散發芳香味道、保持順滑質地。日本雜誌《LDK》近日以4大標準評測14款衣物柔順劑，比較衣服樣本在使用各款產品的香味、衣服質感、除臭能力和衣服吸水能力，並挑選出香味最宜人的款式，當中包括花王、熊寶寶、寶潔等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售304日圓（約16港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

最新影片：

4大標準評測各款衣物柔順劑

《LDK》指出，衣物柔順劑的作用是讓衣服物料保持蓬鬆柔軟，避免多次穿著後就「起毛粒」，亦可作為一個保護層以避免衣服物料互相摩擦而產生靜電，同時亦可為衣服增添香味，抑制體味或由細菌所產生難聞臭味。

《LDK》以4大標準評測各款衣物柔順劑：

香味： 在毛巾樣本上使用各款衣物柔順劑，再由氣味專家把鼻子靠在毛巾上聞，評估各款產品的香味強度（1.0為無氣味、1.5-3.0為舒適的氣味、3.5-4為稍微強烈但舒適的氣味、4.5-5.0為刺鼻的強烈氣味）。

在毛巾樣本上使用各款衣物柔順劑，再由氣味專家把鼻子靠在毛巾上聞，評估各款產品的香味強度（1.0為無氣味、1.5-3.0為舒適的氣味、3.5-4為稍微強烈但舒適的氣味、4.5-5.0為刺鼻的強烈氣味）。 衣服質感： 利用專業儀器測試毛巾的蓬鬆度和柔軟度，配合實際手感進行綜合評估。

利用專業儀器測試毛巾的蓬鬆度和柔軟度，配合實際手感進行綜合評估。 除臭能力： 把多件帶有汗味的衣服樣本浸泡在混合了衣物柔順劑的清水中，攪拌一段時間後取出晾乾，再由氣味專家把鼻子靠在衣服上聞，評估產品的除臭能力。

把多件帶有汗味的衣服樣本浸泡在混合了衣物柔順劑的清水中，攪拌一段時間後取出晾乾，再由氣味專家把鼻子靠在衣服上聞，評估產品的除臭能力。 衣服吸水能力：由於衣物柔順劑會在衣服物料上形成保護層，故有機會影響衣服的吸水能力。測試員把使用了衣物柔順劑的毛巾樣本的一端浸泡在顏色水中，靜待一段時間後取出並觀察顏色水滲入毛巾的高度，評估產品會否影響衣服吸水能力。

14款衣物柔順劑

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

評測結果顯示，「熊寶貝 無香精濃縮柔順劑（低香味）」和「FADRIC HOTEL Frabric Softener（Luxe Linen）」獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦，售價分別為304日圓（約16港元）和649日圓（約34.5港元），性價比甚高。

「熊寶貝 無香精濃縮柔順劑（低香味）」屬於無香料成分的款式，故省略了「香味」的測試，而其餘3項測試均獲得3至5分，特別在「除臭能力」測試中獲5分滿分。氣味專家表示，產品能夠有效去除難聞異味，測試後發現只剩下衣物物料本身的味道；而《LDK》發現，產品能為衣物提供更柔軟蓬鬆的手感，卻不會阻礙衣物物料吸水，故整體手感較順滑乾淨。

「FADRIC HOTEL Frabric Softener（Luxe Linen）」屬於有香料成分的款式，在4項測試上均獲得3至4分。氣味專家在氣味分數上給予3.5分，並表示氣味在剛完成清洗後會較強烈，但隨後1至2日會逐漸減弱，最後會有淡淡芳香停留在衣服上，故亦能有效抑制臭味；而《LDK》發現，產品同樣能為衣物提供更柔軟蓬鬆的手感，甚至比起剛購入時更為蓬鬆，但幾乎不會阻礙衣物物料吸水，整體手感非常順滑乾淨。

同場加映：

消委會洗衣粉｜15款平靚正洗衣珠+洗衣粉+洗衣液 一款表現最佳每次洗衫只需$1

消委會推薦12款洗衣產品

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

3款洗衣膠囊表現出色

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5