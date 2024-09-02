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精英運動員｜壁球總會主席邱達根：初階級別精英運動員資助需檢討　籲關注退役後出路

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 20 分鐘前

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邱達根（左）認為，本港初階入門級別的精英運動員資助需要檢視。（區綽彥攝）

體院精英訓練資助中，最高級別的「精英甲+」月薪可獲44,500元，但最低級別「成年隊」7,130元，「精英丙」級別運動員，薪酬也只有11,520元。身兼壁球總會主席的立法會議員邱達根今日（2日）認為，本港初階入門級別的精英運動員資助要檢討（review），但頂級運動員的資助則算不俗，毋需檢討。

邱達根和選委界議員梁毓偉今日舉行傳媒茶敘，邱談到本港運動員待遇時指，現時初階的精英運動員資助，是一個演進過程，可能以前較多是兼職運動員，每月資助七千至一萬多元算不俗，但近年的精英運動員，即使是最入門的「成年隊」和「精英丙」級別運動員，投入的時間、付出和要求也遠較以前多，因此，資助需要檢討。不過，他認為，最頂級運動員的精英運動員資助，甚至比其他國家好，因此毋需檢討。

他又認為，需要關注運動員退役後的出路。他指，第一，成為教練；第二是讀書，鼓勵運動員讀大學，擴闊退役後的出路；第三，加入紀律部隊，壁球總會近年與紀律部隊合作，不少運動員退役後也成為紀律部隊，如警隊、海關等，工資和體能也跟得上，如前壁球港隊歐詠芝也加入警隊。

運動產業化方面，邱達根提到，香港壁球在運動旅遊方面，成績不錯。他舉例，壁球一年舉辦六次青少年公開賽，其中兩次屬國際公開賽，分別有700至800人參賽，很多參賽者是從外地來，如馬來西亞、埃及、新加坡、內地、日本、韓國等。他指，青少年參賽者，除了教練，家人也會來，如連同家長、親戚朋友約1000人，住一個星期，經濟效益不比舉辦一場「美斯」足球賽事低。

邱達根：未來港有機會參與更加大項目的探月活動

另外，除載荷專家，理大儀器助力嫦娥六號月背採樣外，邱達根指，未來在太空探索，「會不會還有一些大的project，是香港的院校可以做到的呢？」他指，他及政府正在積極聯繫各方，未來可能在探月的活動，有機會有更加大的項目在香港落地。他指，還有嫦娥7至9號，需要很多精密儀器，香港也有機會參與；研發，內地這幾年內都開始將部分，例如研發商業化，以前火箭的研發全部是官方或政府行為製造，這幾年有私營企業製造，例如發射衛星、火箭等都有私人行業，那方面也有幾個私營企業有機會落戶香港。

梁毓偉：社區服務推「IT義診」

和邱達根合作開聯合辦事處的梁毓偉指，他們有3個地區辦事處，近期進行「IT義診」服務，會為市民解決科技問題，又透露打算增加多些IT元素，考慮成立社區義工隊，幫助長者，推動樂齡科技，及思考如何助青年使用創新科技學習。

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