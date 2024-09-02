巴黎奧運丨全紅嬋澳門被粉絲圍堵受驚躲洗手間哭泣　男粉絲為拍照想闖入女廁

▲ 粉絲太瘋狂，全紅嬋受驚躲在洗手間哭泣。

【全紅嬋 / 巴黎奧運 / 國家隊 / 跳水】巴黎奧運的中國國家隊代表團結束香港之旅後，到澳門繼續行程，可是人氣王全紅嬋在昨日（9月1日）趁空檔抽時間與隊友外出活動後，回澳門銀河酒店卻被粉絲發現。

從網上影片可見，當時全紅嬋穿便服、戴帽子及口罩，但仍是被認出，於是大批人爭住拍照，結果群情洶湧下，全紅嬋受驚，即與兩名女子衝入酒店女廁，躲進廁所哭泣，可是期間更有粉狂男粉絲意圖直接衝入女廁，現場完全失控。

巴黎奧運丨全紅嬋偕隊友回北京粉絲蜂擁接機 場面混亂險被弄傷超無奈

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巴黎奧運丨築人鏈護送全紅嬋

酒店的保安迅速介入維持現場秩序，一名女保安向在場粉絲表示：「你們嚇到她了，她在裏面哭，你們退後一點，她答應我們會出來和你們合照，但是，我們一定要排好隊。如果你們仍是這樣，便沒有合照了」

最終保安組成人鏈才成功護送全紅嬋離開，可見當時她拖着前方一名疑似國家隊女工作人員的手，最終全紅嬋成功前往電梯大堂回房。

對追星族過份行為，網民紛紛斥責，指：、「希望給她們更多的空間」、、「還給運動員更多的私人生活空間」、「這樣的粉絲真的很讓人抓狂」。

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