  • 32°C
香港時間：202492日 (一) 18:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運丨全紅嬋澳門被粉絲圍堵受驚躲洗手間哭泣　男粉絲為拍照想闖入女廁

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 22 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

粉絲太瘋狂，全紅嬋受驚躲在洗手間哭泣。

【全紅嬋 / 巴黎奧運 / 國家隊 /  跳水】巴黎奧運的中國國家隊代表團結束香港之旅後，到澳門繼續行程，可是人氣王全紅嬋在昨日（9月1日）趁空檔抽時間與隊友外出活動後，回澳門銀河酒店卻被粉絲發現。

從網上影片可見，當時全紅嬋穿便服、戴帽子及口罩，但仍是被認出，於是大批人爭住拍照，結果群情洶湧下，全紅嬋受驚，即與兩名女子衝入酒店女廁，躲進廁所哭泣，可是期間更有粉狂男粉絲意圖直接衝入女廁，現場完全失控。

巴黎奧運丨全紅嬋偕隊友回北京粉絲蜂擁接機　場面混亂險被弄傷超無奈

點擊圖片放大
+6
+5

巴黎奧運丨築人鏈護送全紅嬋

酒店的保安迅速介入維持現場秩序，一名女保安向在場粉絲表示：「你們嚇到她了，她在裏面哭，你們退後一點，她答應我們會出來和你們合照，但是，我們一定要排好隊。如果你們仍是這樣，便沒有合照了」

最終保安組成人鏈才成功護送全紅嬋離開，可見當時她拖着前方一名疑似國家隊女工作人員的手，最終全紅嬋成功前往電梯大堂回房。

對追星族過份行為，網民紛紛斥責，指：、「希望給她們更多的空間」、、「還給運動員更多的私人生活空間」、「這樣的粉絲真的很讓人抓狂」。

最新影片推介：岑杏賢專訪

湊得輕鬆啲
碩士港姐丨自覺愛兒叛逆期夠可愛　岑杏賢當媽明白父母的愛

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

巴黎奧運丨全紅嬋偕隊友回北京粉絲蜂擁接機　場面混亂險被弄傷超無奈
18:50 2024/08/12
巴黎奧運丨全紅嬋偕隊友回北京粉絲蜂擁接機　場面混亂險被弄傷超無奈
巴黎奧運｜全紅嬋家門變景點日夜繽紛　全紅桃全進鵬隨姐姐步伐當跳水運動員
11:30 2024/08/12
巴黎奧運｜全紅嬋家門變景點日夜繽紛　全紅桃全進鵬隨姐姐步伐當跳水運動員
巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
19:42 2024/08/08
巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚

你可能感興趣

巴黎奧運丨全紅嬋偕隊友回北京粉絲蜂擁接機　場面混亂險被弄傷超無奈
18:50 2024/08/12
巴黎奧運丨全紅嬋偕隊友回北京粉絲蜂擁接機　場面混亂險被弄傷超無奈
巴黎奧運｜全紅嬋家門變景點日夜繽紛　全紅桃全進鵬隨姐姐步伐當跳水運動員
11:30 2024/08/12
巴黎奧運｜全紅嬋家門變景點日夜繽紛　全紅桃全進鵬隨姐姐步伐當跳水運動員
巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
19:42 2024/08/08
巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
全紅嬋 娛樂人物職業 運動員 網絡熱話

最高瀏覽

打風│天文台考慮周二午後掛１號波　料風暴周五最近香港
打風│天文台考慮周二午後掛１號波　料風暴周五最近香港
急症室最長等候時間（09月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月02日 時間12:05）
洪荒之力丨傅園慧8年前奧運爆紅當年人氣不下全紅嬋　做好轉職不當泳手準備近況曝光
洪荒之力丨傅園慧8年前奧運爆紅當年人氣不下全紅嬋　做好轉職不當泳手準備近況曝光
猴痘病毒｜深圳猴痘現至少2條傳播鏈　患者全身多處皮膚病變　逾六成有生殖器病變
猴痘病毒｜深圳猴痘現至少2條傳播鏈　患者全身多處皮膚病變　逾六成有生殖器病變
東張女神X香港小姐丨陳懿德肯學肯搏　性感傻大姐德德晚裝派福利【多圖】
東張女神X香港小姐丨陳懿德肯學肯搏　性感傻大姐德德晚裝派福利【多圖】