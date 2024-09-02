中秋好去處｜昂坪360彩燈工作坊 展出葛民輝設計嫦娥打卡裝置

▲ 中秋節期間聯同過百兒童畫作彩燈進駐昂坪市集。

今個中秋佳節，昂坪360與創作不斷的鬼才頑童葛民輝、享樂行慈善基金會攜手打造「童悠共賞 花燈照昂坪」中秋節藝術企劃。由9月14日至10月20日，昂坪市集將展出葛民輝先生義務設計的盞鬼嫦娥玉兔大型打卡裝置，裝置將其自家設計的角色「HEROIC KOGIANT」揉合中秋元素，化身嫦娥及玉兔形象，巧妙結合現代型格時尚與傳統純樸，為來自世界各地的所有遊客帶來別開新面的破格中秋之旅。

除了由葛民輝創作的破格中秋裝置外，在「童悠共享 幼兒繪畫比賽」中入圍的114幅由小朋友繪製的作品亦將被製成燦爛彩燈，於「童悠共賞 花燈照昂坪」中秋節藝術企劃展出期間在昂坪市集中高掛，以「童心」祝願美好月圓佳節。

▲ 昂坪市集將展出葛民輝先生義務設計的盞鬼嫦娥玉兔大型打卡裝置。

較早前，葛民輝亦參與由享樂行慈善基金會及保良局所合辦、昂坪360贊助的「童悠共享 快樂共享工作坊」，與享樂行慈善基金會共同創辦人黎諾懿等一眾嘉賓，以及過百位小朋友、家長、幼稚園教師、繪畫導師、義工等於昂坪360一同展開郊外寫生之旅，作為「童悠共賞 花燈照昂坪」的前哨活動。

參與工作坊的小朋友，4月曾參與由享樂行慈善基金會及保良局合辦、昂坪360贊助的「童悠共享 幼兒繪畫比賽」，從逾520名參賽者中突圍而出，成為今次活動的參與者，在昂坪市集度過一日郊外寫生之旅，提升繪畫技巧。入圍作品經由評審團嚴格選出。

最新影片推介

小朋友除了乘坐纜車俯瞰北大嶼郊野公園、東涌灣一帶的自然風光，更親身遊覽古意盎然的市集，欣賞中式園林建築風格及各類傳統手工藝品，在愉悅暢快的氛圍中汲取創作靈感，隨後在繪畫導師的引領以及葛民輝、黎諾懿的陪同下，無拘無束地揮筆作畫。跨界創作人葛民輝深深感受到新一代的藝術潛能。

在這學習壓力日益加重的時代，他希望所有孩子都有機會體驗更多自然風光，用其稚嫩真摯的筆觸、妙趣可愛的構圖，盡情發揮創意。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】