生活妙招︱女兒玩「史萊姆」黏頭髮險剃頭崩潰爆哭　媽媽用2物輕鬆清除

▲ 女兒玩「史萊姆」黏頭髮，險剃頭崩潰爆哭；媽媽用2物輕鬆清除。

【史萊姆/黏頭髮/清除方法/居家小物/生活法寶/兒童健康】黏膠玩具史萊姆深受小朋友喜歡，但若不小心黏到頭髮就悲劇了！日前，台灣一名小女孩在玩史萊姆時，不慎黏到一大片頭髮，怎樣都拆不下來，一度以為要剃頭，嚇到崩潰大哭；好在媽媽從網民身上學過一招，用2小物就輕鬆將史萊姆從頭髮上卸除得乾乾净净！

最新影片：

台灣一名育有3個孩子的辣媽「Loren樓樓」，近日在Instagram專頁發佈影片，表示「你家也有把史萊姆放頭上的屁孩嗎？儘管千叮嚀萬交代，最不該發生的還是發生了」。原來，女兒在玩黏膠玩具史萊姆的時候，把一大塊史萊姆黏到了近頭頂的一撮長髮上。從影片可見，女兒慌張想要將黏在頭髮上的史萊姆拆下來，但無奈怎樣弄都拆不掉，頭髮反而打結更嚴重：

姐姐一度覺得要被剃光頭，所以緊張到哭了出來！

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用2小物輕鬆清除

媽媽見狀，立刻上網求助網民。根據大部分意見，主要有5個方法可以拯救頭髮：

1. 用鹽可以洗掉；

2. （史萊姆）乾後，溫水就能洗掉；

3. 食用檸檬酸加水，可以慢慢處理掉；

4. 先浸泡熱水再用梳子梳開；

5. 用酒精、牙膏或凡士林塗抹，可輕鬆剝離。

不過，由於媽媽當時手邊只有「鹽」和「水」，唯有死馬當活馬醫。媽媽先是用水盆裝好水，然後再拿出一整包鹽，倒入半包到水中。

等待鹽融化後，媽媽就用這盆鹽水抹在女兒頭髮上，再用梳子不斷梳開頭髮。這時，可見原本黏在頭髮上綠色的史萊姆呈碎塊式掉落，沒多久就全部清除乾净，女兒又重新擁有了一頭柔順靚麗長髮，不用剃頭了！

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媽媽在影片最後也大力推薦這一方法給大家：

如果你家屁孩玩史萊姆也不幸翻車了，推薦給你「鹽+水」的組合，我覺得非常棒！

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