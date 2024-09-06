教評專欄｜暫停上課到操場欣賞圓形彩虹 校長：大自然是珍貴的學習素材

▲ 金錢村何東學校 的「童真.教育 生態校園」，處處是學生的大自然課室。

前陣子有一天，筆者在學校校園踱步，靜悄悄地看看孩子們學習...忽然聰sir趕急地迎面走前來: 「校長! 校長! 快快快! 」「甚麼事? 」

「望上天空! 快快快! 」筆者反應來不及…嘩!圓形的七色大彩虹竟然掛在眼簾! 「真的嗎? 真的嗎? 我從未見過…」真的美麗得令人動容!

「很想我們的孩子們都一起看到，但他們正在上課，如果今次不看，不知還有沒有可看到的機會…要快下決定了，圓形彩虹好快消失…」筆者內心掙扎著! 想了幾秒，立即走去中央咪宣布: 「各位老師、同學，阻大家上課，因為學校天空出現一道圓形的七色大彩虹，能看到此自然景象實在難能可貴，麻煩老師幫忙安排同學們有序地走出課室欣賞…」

當孩子們步出課室看到圓形彩虹，興奮得熱烈拍手鼓掌: 「嘩! 嘩!我見到了…很美麗呀! 」 老師們也急不及待拍照留念。剎那間，校園充滿了連連不斷的歡笑聲! 充滿了喜樂的氣氛! 相信這一天將會成為孩子們美麗的小學生活回憶!

第二天，筆者在校園見到孩子們: 「你們真幸運呀!年紀小小便有機會看到圓形彩虹，校長大你們幾十年，也是第一次見到…」孩子們回了很滿足的表情: 「我們昨天回家立刻在網上尋找有關圓形彩虹的資料，它叫作「日暈」，是陽光穿過由冰晶……」我會心一笑，很好的自主學習過程!

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金錢村何東學校 「童真.教育 生態校園」

優美的校園是自然環境整合，生機處處，校園內大量的綠地和水體，這不僅美化了環境，也為學生提供了親近自然的機會。學生可以在這樣的環境中進行課外活動，放鬆心情，提升身心健康。研究表明，在自然的環境中學習，能夠提高學生的專注力。同時，自然環境能夠減少壓力，提升創造力，從而促進學習，提升學習效果。

生態校園鼓勵學生探索和實驗，這樣的環境能夠激發他們的創新思維，讓他們勇於提出問題和尋找解決方案。學生常常需要與同學合作進行各種活動，這有助於提高他們的合作能力和社交技巧，增強同學之間的友誼。

金錢村何東學校生態校園以其獨特的設計和理念，為學生提供了一個綠色、健康和充滿活力的學習環境，不僅有助於他們的學業發展，也為未來的社會培養了更具環保意識和社會責任感的人才。

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