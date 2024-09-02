餐廳情報｜凑凑火鍋中秋推團圓早鳥價低至75折 再推寶寶童樂餐1.2米以下小童免費

▲ 「湊湊火鍋」由 9 月 6 日至 9 月 18 日，精心挑選海鮮珍饌呈獻，貼心推出中秋包廂套餐，團圓早鳥低至75折。

台式精品火鍋「湊湊火鍋」，將於中秋佳節期間推出系列優惠。「湊湊火鍋」由 9 月 6 日至 9 月 18 日，精心挑選海鮮珍饌呈獻，貼心推出中秋包廂套餐，團圓早鳥低至75折。此外，「湊湊火鍋」更推出寶寶童樂套餐，讓一家大小一同品味佳餚，共度溫馨中秋。

「湊湊火鍋」為迎佳節，特別呈獻「七星伴月」及「花好月圓」兩款精緻海鮮拼盤，供應令人一試難忘的環球美饌與大家共聚美好的月圓之夜，「湊湊火鍋」嚴選各地時令海鮮珍品，為顧客呈現視覺與味蕾的雙重饗宴。「七星伴月」拼盤當中包括 7 款海鮮，有鮮嫩扇貝、基圍跳跳蝦、冰海活北寄貝、風味珊瑚蚌、鮮活南非鮑魚、新鮮白鱔片及野味文蛤。拼盤極為豐盛，份量足供 4 - 6 人享用，最適合一家人圍桌舉箸，以豐盛饕宴同賀中秋！

至於「花好月圓」海鮮拼盤則提供5款海鮮選擇，包括鮮嫩扇貝、基圍跳跳蝦、鮮活南非鮑魚、新鮮白鱔片及野味文蛤。另外，於 9 月 6 日至 18 日提早預約訂枱，顧客可獲贈「企鵝賞月」（價值 HK$108） 節日拼盤，當中包括招牌企鵝丸跟經典飛魚籽墨魚滑。

凑凑火鍋推寶寶童樂餐

湊湊與專業營養師合作，誠意推出精心研發的寶寶童樂餐，免費提供給身高 120cm 以下小朋友，單點價為 HK $128。湊湊寶寶童樂餐嚴格按照小朋友營養需求，由專業營養師和湊湊研發團隊法國藍帶主廚精心挑選最上乘最優質的綠色食材，以無油非煎炸的健康烹調方式。

頂級食材包括營養豐富和優質蛋白質的尊貴日本 A4 和牛、西班牙伊比利亞豬、海釣鱸魚片、鮮活帶子及白蝦，富含維生素和胡蘿蔔素的奶油水耕菠菜，4 小時熬製深海昆布柴魚高湯、主食配以天然深海海苔松，味道營養雙絕，父母們可安心帶同小朋友來湊湊品嚐。除此之外，湊湊還為小朋友準備精美中秋燈籠，更提供標誌性現場即影即有拍照服務，紀念著珍貴團圓與美好一刻。

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