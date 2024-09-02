香港小姐2024丨香港小姐玩盡夢幻級度假天堂　塞班島藍洞浮潛攻略

▲ 港姐佳麗在塞班島坐木笩出海。

應屆香港小姐分為3組去到塞班島、內蒙古、新加坡及菲律賓拍攝外景，並安排在《2024香港小姐女．遊記》播出，15 位佳麗玩轉海陸空，當中有「夢幻級度假天堂」美譽的塞班島，明媚陽光下海洋浮潛，畫面唯美，最為吸睛，現時往來香港和塞班島已有直航，只需5小時即可抵達這個度假天堂。

今次出發塞班之旅的港姐，由師姐馮盈盈、麥美恩帶領 7 號秦冀雯（Yvonne）、8 號盧凱怡（Kerry）和 12 號鍾翠詩 （Tracy）同行，並兵分三路，麥美恩和盧凱怡體驗自駕小型飛機，馮盈盈則和 號秦冀雯、鍾翠詩去藍洞浮潛。

香港小姐2024丨秦冀雯揸車水皮嚇窒馮盈盈 盧凱怡豪言買飛機鍾翠詩壓力爆煲

香港小姐2024丨四季和暖風光明媚

而盧凱怡則自駕小型飛機，最後5人一齊體驗速度與激情之旅，分成兩組駕駛跑車環島遊，完成拍下風景靚相任務。

位處西太平洋的塞班島，為美屬北馬里亞納群島聯邦的首府，面積約為121.7平方公里，乃群島內14座熱帶島嶼之中最大。鄰近的天寧島和羅塔島亦是北馬里亞納群島的代表島嶼。

有「夢幻級度假天堂」美譽的塞班島，四季和暖、風光明媚，不單有深厚的歷史文化及目不暇給的美景，遊客更可暢玩一系列海陸空活動如浮潛、自駕小型飛機、山地越野車及高空跳傘等，更雲集多間星級國際品牌酒店，提供高級餐飲體驗、親子玩樂設施及地道傳統表演等。

▲ 塞班島是全球潛水愛好者公認的潛水天堂

香港小姐2024丨潛水愛好者天堂

塞班島亦是全球潛水愛好者公認的潛水天堂，除因海水能見度極佳，周圍散布珊瑚礁、巨穴及深海斷崖等，藍洞的淺藍色耶穌光絢麗奇景，更成為世界上極佳洞穴潛水點的其中之一。

有「情人島」之稱的軍艦島，可暢玩浮潛及滑翔傘等水上活動，或於滿布濃綠植物的島中央及圍繞四周的白沙灘漫步；又或到塞班島北岸，在鳥類棲息的鳥島遠觀日出，於最高點塔波查山俯瞰塞班全島景致，及躺在萬歲崖上細看星空，共享浪漫時光！

▲ 自駕小型飛機、山地越野車及高空跳傘等，都是島上熱門活動。

香港小姐2024丨享45天旅遊免簽證

6月至9月是塞班島的夏天，海底雖未如冬天時清徹，但平均也有30米能見度。夏天去潛水，首選是藍洞（The Grotto），是塞班島最著名的潛點，每年都有世界各地潛水員慕名而來，希望在絕美「耶穌光」下拍出美照。

今年4月起，香港航空每周會有兩班直航航班，航程只需5小時，當地與香港時差僅2小時，特區護照更可享45天旅遊免簽證，多間旅行社亦推出塞班優惠產品預訂服務，隨心即興到塞班島享樂無難度。

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