星二代｜吳若希女兒參加SDM周年匯演暨頒獎典禮 吳若希：女兒跳舞後更自信

▲ 吳若希女兒參加SDM周年匯演暨頒獎典禮。

本地最大型舞蹈學校「SDM爵士芭蕾舞學院（下稱SDM）」，於2024年8月24至25日假珠海金灣藝術中心舉行年度盛事「周年匯演暨頒獎典禮2024《美麗傳奇》」，共有逾千名學員及家長參加，場面盛大。吳若希與女兒Giselle都有參加，並指表演機會十分難得。

自2008年開始，SDM每年暑假都會舉辦周年匯演暨頒獎典禮，讓苦練了一年的小學員可以在大型舞台表演給摯愛的父母及親朋觀看，同時頒發獎學金予努力不懈的學員。自疫後通關之後，SDM更將舞台由香港搬到世界更大的舞台，包括去年的澳門巴黎人劇院，以及今年的珠海「金灣藝術中心」，培養學員的國際視野。

金灣又被譽為「金蝶」的藝術殿堂，由享譽國際的札哈·哈迪德建築事務所設計打造，外觀含有大量流線型結構和異形立面元素，被媒體評選為「2023年全球最值得期待的建築」之一，而SDM是全港首間舞蹈學校在此表演。

吳若希：女兒Giselle跳舞後更自信

兩天出席的名人嘉賓眾多，包括知名藝人吳若希小姐（Jinny）及女兒Giselle，Jinny指出，近半年有9成時間都在內地工作，「中國地大物博，人口又多，我在內地做每一場巡演都會爆滿。對於香港藝人來說，內地有很好的機會讓公眾認識，同時亦可鍛練在舞台上的表現，」

Jinny這天坐了兩小時車由香港辛苦趕到，但她認為十分值得，因為對小朋友來說，表演機會是很難得的人生經驗，Giselle在SDM學習數年，由最初表現害羞，到現在能自信地出場，Jinny作為媽咪感到十分開心。Jinny覺得今次的表演場地「金灣藝術中心」十分宏偉，離遠觀望已覺得很優美，「Giselle一落車就說這裡很peaceful，覺得場地很舒服、安逸。」過往囡囡已跟隨SDM去過很多不同地方表演，她希望明年大家能去更遠、更大以及更精彩的場地演出。

SDM爵士芭蕾舞學院院長陳遠航小姐（Peony）表示，目前學院以粵港澳大灣區為重點發展城市，希望未來能到更多地方舉辦活動和開設分店。除星級家長之外，今次活動亦邀請了世界各地的貴賓到場，包括在新加坡及內地的合作夥伴，為同學們吶喊助威。

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