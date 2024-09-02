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陸駿光憑短片獲最佳男演員獎　後悔曾與太太爭執學懂調整情緒

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 60 分鐘前

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眾人大合照。

由香港賽馬會慈善信託基金捐助，香港大學社會科學學院主辦的賽馬會「樂天心澄」靜觀校園文化行動（賽馬會「樂天心澄」）邀請了麥婉欣導演執導，聯同實力派演員陸駿光、潘芳芳及小演員李昀蔚，製作了一齣短片《你在嗎》，讓家長重新思考與孩子的相處，改善親子關係及家庭各人的情緒健康。

該短片於美國獨立短片獎（洛杉磯）中勇奪多個奬項，包括最佳外語短片（評審團特別獎）、最佳兒童短片、最佳原創劇本、最佳女
導演，而其中主演的陸駿光和李昀蔚，則分別奪得最佳男演員和最佳小演員。

今天開學日，昨日一眾家長、學童與及童星黃梓樂已應邀出席《你在嗎》首映禮，讚賞內容簡單直接卻令人動容。

陸駿光和李昀蔚已三度合作，上次於電影《流水落花》陸駿光演Nana的寄養家庭父親，但二人未曾同場，今次於《你在嗎》終於演父女兼有多場對手戲，加上飾演嫲嫲的潘芳芳，三人在片中教識大家面對自己的情緒，以及說對不起的重要性。

向太太發脾氣感後悔

他回憶說：「今日我第一次睇完成品，想不到竟然是我喊，最深刻是跟潘芳芳鬧交一場，Nana見到我們就叫我們『不要鬧人』，都有提醒我如何去處理自己的情緒。工作時像賽馬會「樂天心澄」總監林瑞芳教授講，活在當下，反而很開心，但自己試過發最大脾氣，就是與太太爭執。」

同時，陸駿光指當時還住在村屋，稱：「我自己衝了出去，後來太太帶狗狗來追回我，之後真的好後悔，試過一次當然不敢再試，更開始檢視自己，也因年紀成長變得情緒平靜了很多。」

陸駿光最怕轉校

《你在嗎》在「美國獨立短片獎（洛杉磯）」中獲得6個獎項，陸駿光得知消息時原來正和太太與家人在紐西蘭旅行：「當時正在慶祝結婚9周年，非常開心感動，也給了太太及媽媽一個交代，她們一直支持我！」

陸駿光指自己不怕開學，但反而最怕轉校，稱：「最後我讀書不好，經常轉校，每次要識新朋友就會好緊張。」

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