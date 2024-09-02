校長專欄︱黃永樹小學教學大樓換新裝 校長：讓校園瀰漫暖心的「成就文化」

▲ 保良局黃永樹小學教學大樓換上新裝。

踏進九月的校門，眼前是披上新衣的校園大樓，那是戴上冠冕，渾身煥發颯颯英姿的巨人。陽光路上，滿是一群群穿起光潔雪亮的白色襯衣，在靈動的格子間翩翩然雀躍似的小天使。

那永恆的太陽星辰把她的光明照遍大地。這明媚的清早，蔚藍的長空，灼熱的紅日，如此朝氣勃勃的新天，應當許下一個未來的願望：用曙曦的光束編織屬於我們的「成就文化」。

一般人衡量成功的標準時，往往是與人競爭比拼的結果。如果把成功看得太重，會使人執着勝利而沖昏腦袋，懼怕自己一天會從高峰掉落懸崖癱瘓；輸掉的人又會垂頭喪氣，怯於嘗試冒險，從此選擇躲在洞穴裏生活，以上兩者都會蠶食兒童的精神健康。

若你是護花使者，便應根據種籽自己的天賦基因，培植它們長成草本、花卉或樹木，各展風姿。同樣地，只要我們悉心護養，兒童的潛能會在經歷和體驗中獲得啟發，成就不同的可能。培育豈會只有一種方程式？嚴中有愛，抑或愛中有嚴？快樂學習是唯一的良方妙策嗎？與其盲從附和，不如因時制宜，為兒童營造幸福的條件——縱之、順之，讓校園瀰漫一股暖心的「成就文化」：

一.要兒童在生活中獲得肯定和欣賞，擁有幸福感；



二.要兒童在學習中享受小確幸的滿足感和成功感；



三.要兒童在成長中學會互相關顧、彼此互助，願意貢獻小我，成就大我的利他精神。

「愛」是「成就文化」的基石，是儲備生活能量的開始。我們應該讓兒童在愛中成長，如沐在春風裏。但願「黃永樹的成就文化」能夠調製出幸福的香水，種出芬芳的桃李。

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