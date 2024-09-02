開學日｜段崇智寄語中大生遇挑戰時把校訓「博文約禮」銘記於心　稱學生有責任熱愛國家

▲ （中大提供）

中大今日（2日）舉行開學升旗儀式，儀式由中大學生國旗護衛隊負責。護衛隊由11名本科生及研究生組成，並由香港青少年軍總會負責步操及升旗訓練。升旗儀式有超過100位嘉賓出席，包括民政及青年事務局局長麥美娟、中大校長段崇智及校董會成員等。

段崇智於本科生入學典禮致辭，寄語學生在大學獲得知識和技能，要肩負非常重要的責任，對自己、他人、國家及地球負責，並訂立遠大的目標。段崇智指，中大教育包含的不止是課堂知識，亦注重學生在成長過程成為怎樣的人，寄語學生面對前方種種機遇和挑戰的時候，把校訓「博文約禮」銘記於心，不斷學習和吸取生活經驗來提升個人修為，努力在學術和道德層面豐富自我，成為堅守誠信、樂行仁愛、力臻己任的人。

段崇智提到，中大5年策略計劃的主題是「力臻卓越，任重志遠」，當中「任」是「責任」。他續指，作為大學生，有責任努力學習，在學術上追求卓越，為自己訂立更遠大的目標，且好好照顧自己的身心健康。做好本份以後，學生有責任去推己及人，以同一份責任感去對待他人；又指學生有責任熱愛國家，熱愛世界。

段崇智又指，無論日後學生從事任何行業，都衷心希望他們緊記，知識是神聖而莊嚴的，也是人生最大的財富，但若用之不當，可能會損人自傷；學生必須把知識運用得宜，方能為自己和他人帶來益處。

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