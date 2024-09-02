非常醫生｜刀尖上的舞者　張宗揚：外科醫生要膽大心細

▲ 張宗揚說外科醫生不單是手術枱上工作，在手術前斷症、與病人及其家人溝通、手術後的情況或可能遇到的後遺症都要詳細講解。（王韻青攝）

外科醫生靠冷靜頭腦、一雙明目、一雙巧手，以手術刀遊刃於心脾肺腎肝膽胰中。外科專科醫生張宗揚說要加多一項：膽大心細，因把病人身體剖開後，就算事前千計萬算，仍有很多意想不到的情況可發生，刻下必須當機立斷。

▲ 張宗揚說外科醫生不單是手術枱上工作，在手術前斷症、與病人及其家人溝通、手術後的情況或可能遇到的後遺症都要詳細講解。（王韻青攝）

張宗揚醫生出生於醫學世家，父母曾在國內分別當牙醫及醫生，兩人來港已無當醫者，冥冥中由兒子延續懸壺濟世之路。

父母沒刻意栽培他成為醫生，給予兒子極大自由度。「他們說要看看我的興趣在哪，也由我自由選擇將來發展之路。」

8A尖子最後選醫科

他是受電視劇《妙手仁心》而立定行醫志向。「當年睇完，覺得做醫生不錯，大家都好尊敬醫生又幫到人，開始循行醫的角度去想。」父母有醫學知識，對他有潛移默化的影響，小時候的他到圖書館，不其然會找關於人體運作的書籍來了解，方才發覺興趣自小已萌芽。

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會考取得8A佳績，全力向醫科進發？不！他原來仍心大心細。「我當時好沉迷睇物理書，對愛因斯坦相對論天文學興趣濃厚；對電腦也興趣滿滿，我中學年代，IT科技程式十分盛行。以上科目都有考慮過，但最後都敲定醫學系。」

讀書心法：重複溫習 溫故知新

他順利入讀港大醫學院，坦言考試壓力和三、四年班要到病房見習，壓力非輕。「教授及醫生們對我們要求很高，其實可以理解，他日醫人才不會出事。醫科生要備課，但醫學知識廣如浩瀚，確是有點壓力，也有些辛苦，為應付考試，我們隨時要閉關溫書一、兩個月。」

▲ 醫科功課繁重他也參加不同活動，曾是香港大學的壘球校隊，參與大學聯校壘球比賽。（被訪者提供）

他說醫書厚甸甸無辦法全部熟讀，要訣是不斷重複溫習，一次不能100%記得，隔一段時間溫故知新，漸漸會記得牢。「後來接觸病人後，了解到哪些知識是實用，逐漸有臨床的senses，藉此累積經驗。」

讀至四、五年級要分科實習，他有段時間跟隨外科入手術室做手術，手術時醫生的專注、手藝的施展、過程中遇到困難要克服、術後見到他們與病人的互動等，深深吸引張宗揚，他有自信能勝任，幫到病人，於是選擇以外科作為專科。

「外科的效果通常是立竿見影，病人手術後問題迎刃而解，也是另一吸引我的地方。外科醫生與病人的連結十分緊密，手術由頭跟到尾，覺得病人猶如我的兒子般，要錫住佢。」

▲ 他（右一）與醫學院大學同學影畢業照。（被訪者提供）

視敬重的大國手為榜樣

在瑪麗醫院接受專科訓練，張宗揚對幾位大國手特別心悅誠服。「當時的瑪麗醫院有很多出色的大醫生，如范上達教授，他當時既是外科部長也是肝膽胰科主管，受他影響，令我對肝膽胰科產生興趣。其他如張丹圖、竺兆豪教授，他們對行醫的熱情、工作的投入無出其右。外科的工作本身都辛苦，其中的肝膽胰科尤其艱辛，基本上他們是由朝做到晚，手術難度高，他們依然百份百投入，技術又高超，我視他們為榜樣。」

有「刀尖上的舞者」之稱的外科醫生，擅長「武刀弄槍」，張宗揚指外科醫生要有膽大心細的特質。「手術過程中常遇上突發事，在手術前必須想好每一步，手術時或手術後出現的可能性，都要注意每一個細節，打一個結或輕或重，如此極微細的變化都可有不同後果。」

▲ 張宗揚正為病人進行肝膽胰手術。（被訪者提供）

而進行一些大型手術，往往要憑經驗當機立斷，不能畏首畏尾，如一些嚴重細菌感染個案，若手術時間拖延太慢，病人創傷愈大，遇到的困難可能愈多。「如果計劃做5個手術步驟，在病人迫不得已的危急情況下，或只能先做3個步驟，待病情穩定再進行手術，外科醫生要靈活變通，絕不能死板。」

手術中的意料之外

盡管事前已計研心算，張宗揚指在開刀一刻出現意料之外事情也司空見慣。「好像手術前病人已照掃描，腫瘤在肝某一邊，但開到刀才發現腫瘤比想像中嚴重，已侵蝕另一部位，這時醫生或需調節改變手術計劃，令手術得以完成。甚至有時原本計劃切除十二指腸的腫瘤，開刀後赫見腫瘤巨大，並壓迫到其他血管，可能要放棄手術切除，再想有無其他方法幫到病人，這當中的拿捏需隨機應變。」

▲ 他在明愛醫院的兩位恩師莫碧添教授及梁志強醫生。（被訪者提供）

不少外科手術複雜精細，張宗揚以他常做的肝膽胰手術為例，精細如兩、三毫米的膽管或胰臟管接駁，會用上幼過頭髮的綫去縫合，視力與雙手靈活度的要求都高。「但我這兩方面都無特別去保養，只是遇上精細手術前兩、三天，不會做體力大的活動運動。」

他最長手術紀錄是接近14個鐘頭的肝內膽管癌手術（肝癌一種），因腫瘤大且包着重要血管，手術有一定難度，對人的體力和耐力都是挑戰。「做如此大型手術都比較緊張，很多細節要注意，在專注過程中不會覺得肚餓、口渴，亦因為無飲水也不用上廁所。但當完成時，腎上腺素下降，人就感受到疲累。」所以能長時間專注，也是當外科醫生的其一條件。

▲ 他接受肝膽胰微創手術訓練。（被訪者提供）

難忘個案 有可惜有欣喜

張宗揚行醫生涯中有兩個難忘個案：一名年約20多歲、患有嚴重智能障礙病人，她一直住院舍，因急病入院時已休克，心肺功能太差已無法做手術。「病人是胃潰瘍及腸胃穿窿，併發嚴重腹膜炎及敗血症，但她已不省人事，血壓也量不到，未能施手術，但病人家屬一時未能接受，要與他們好好溝通。」最後病人也離世，是一個傷感的故事。

▲ 與肝癌手術康復病人合照。（被訪者提供）

另一是年輕女子在胰臟尾端長了腫瘤需進行手術，因血管供應相連，一般連脾臟也一併切除。張宗揚花工夫捨易取難為她進行微創切除腫瘤，成功保留脾臟，年輕病人十分欣喜，她已移民英國，仍和張宗揚保持聯絡。