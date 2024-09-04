身高困擾｜女子豪花￥60萬遠赴土耳其斷骨增高　術後慘患骨髓炎

▲ 內地有女子豪花￥60萬遠赴土耳其斷骨增高，然而術後卻慘患骨髓炎。.

【斷骨增高／肢體延長術／身高困擾／慢性骨髓炎／關節炎／長短腳／傷殘／醫托】不少人心目中都有一個理想身高，但為了增高而賠上健康實在是得不償失。內地一名女子聽信「醫托」（醫療騙子）的介紹，花費60萬人民幣（約66萬港元）遠赴土耳其接受「斷骨增高」手術，雖然最後成功長高，但卻患上慢性骨髓炎，連帶行動能力也大不如前。此外，亦有人進行手術後出現「長短腳」、患上關節炎等問題。

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據內地媒體《澎湃新聞》報道，劉林、戴浩及王茜（三人皆為化名）因為身高焦慮而先後受到「醫托」影響，決定進行斷骨增高手術。王茜2年前透過醫托加入增高交流群，每天都會與群友聊天，發現「他們覺得所有的不幸都來自身高」；她自己後來亦在「醫托」的介紹下在山東菏澤骨傷醫院接受「骨延長」手術，然而完成手術當天便已經因為疼痛而感到後悔。

身高困擾｜做完手術即後悔

王茜表示，手術後除了外置架的鋼針插進小腿的疼痛，還會有異物感，她曾用過止疼藥、止疼泵緩解疼痛，但都無功而返。術後半年內，她每天都感到關節疼痛僵硬，無法伸直膝蓋，根本不可能站立及走路，只能以輪椅代步，一年後更出現膝關節內翻、雙膝關節炎等問題。

來自河南的戴浩亦曾經癡迷於增高，甚至有「寧願折壽10年也要長高」的想法，在2023年1月進行手術，結果卻只增高了4cm，身高從160cm變成164cm，甚至出現長短腳的情況；為了平衡雙腿，只能在較短的右腳鞋子裡加入增高鞋墊。術後1年半，他直言「沒有一天不後悔的」。

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身高困擾｜「醫托」宣傳斷骨增高謀財

三人受訪時不約而同提到提到一位名為「風箏」的「腿圈最大醫托」，並表示醫托們主要是通過社交平台發布手術相關信息，以此拉人入群；他們表示最初也會懷疑手術有癱瘓、殘疾等風險，但進入群聊後疑慮便逐漸消失。劉林憶述，當時群裡經常有人分享手術相關信息，也會有「腿友」自稱做完手術後第二天便能下床走路，

醫托也會告訴你，國內禁止這個手術是因為技術不好，土耳其技術好，所以一直在做，土耳其技術先進，經驗豐富。

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她數年前透過「風箏」的介紹前往土耳其，先後完成了小腿及大腿的「斷骨增高」手術，花費約60萬人民幣（約港幣66萬元）。不過就在拆除小腿外置架後第3個月，劉林突然發燒，小腿斷骨處亦變得紅腫，服用幾天抗生素之後仍不見好轉，紅腫處甚至破皮流膿。去年的檢查報告顯示，她被診斷患上「慢性膿性骨髓炎」。

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身高困擾｜內地嚴禁健康人士斷骨增高

據報，內地目前嚴令禁止健康人士進行「肢體延長術」，該手術僅能用於骨骼畸形、骨缺損、肢體不等長等病人身上；然而醫托介紹時卻稱主刀的醫生是三級公立醫院的大主任，且只需15萬人民幣（約港幣16.5萬元）便可享受全套服務。王茜透露自己2022年初在山東荷澤進行手術，曾先後向醫生「張海濤」和「菏澤骨傷醫院」轉賬共計13萬元。8月21日，菏澤市衛健委職員表示，王茜曾投訴菏澤骨傷醫院開展「肢體延長術」，目前衛生部門正在調查此事。

戴浩的腿部在術後4至5個月開始出現感染發炎，而為他進行手術的則是河南省人民醫院「專家」趙國紅，鄭州市衛生監督所回覆戴浩稱，經初步核實，河南省人民醫院涉嫌違反了相關法律法規，目前已立案調查，擬給予行政處罰。至於醫院在發現該起違規行為後，也已經將涉事醫生停職。

「斷骨增高術」到底有何危害？上海交通大學醫學院附屬新華醫院小兒骨科主任張亞慶就解釋，首先，腿部的血管及神經皆有損失風險；其次，在骨頭上打鋼針，針道會有感染的風險，而一旦出現感染，有可能會進一步惡化成骨髓炎。與此同時，長期將腿部固定在外置架中亦會令腿部無法得到有效活動，造成關節僵硬。

此外，美容增高的本意是讓雙腿拉長，但他透露，骨頭在癒合的過程中也有機會出現骨不連的情況，甚至兩條腿在牽引拉伸調節時有可能會因為調節不均而導致「長短腳」。

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