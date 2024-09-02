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逆轉上半場丨新片煞科梁詠琪難忘暴曬下拍攝　陳湛文朱栢康撞出喜感爆笑火花

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 33 分鐘前

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《逆轉上半場》煞科。

由梁詠琪（GiGi）、陳湛文、朱栢康、梁雍婷（Rachel）、陳獻略等主演勵志電影《逆轉上半場》，經過炎夏暑假的拍攝，日前順利煞科完成拍攝，主創亦趁機會開香檳慶祝，分享喜悅。

憑電影《逆轉上半場》喚醒良知與信念，拼湊出觸動人心的故事，發放巨大正能量，通過像人生一樣的足球比賽，講述成年人以至小朋友皆會遇到的逆境挫折，如何克服困難、迎接挑戰和面對引誘，如何給予原諒自己的機會，以勵志激盪的故事，化成電影呈現大銀幕，成為人生導向指標，而戲中演員還有王致狄、林諾、陳諾霆、周祉月、譚峻然、單焯翹、黃梓賢及梁愛等。

梁詠琪主演新片《逆轉上半場》開鏡　與來自各階層70位小朋友合作

《逆轉上半場》煞科。

歡笑聲中完成拍攝

《逆轉上半場》日前在大角咀一所大廈天台拍攝煞科戲，在一片歡笑聲中完成，梁詠琪分享，她喜歡演搞笑喜劇，遇到有喜感的演員更加開心投契。

GiGi說：「首次同湛文、朱栢康合作，有唔少對手戲，拍攝期間會撞出火花，好多場戲都係輕輕鬆鬆，大家一齊撞出爆笑、喜劇效果，有朱栢康、陳湛文在場一定好笑。」

朱栢康笑言：「其實我好嚴肅。」GiGi笑指其實朱栢康嚴肅就是好笑。而陳湛文說：「GiGi前輩係好搞笑，其實我鍾意做悲劇，但不代表做得到。」

《逆轉上半場》煞科。

高溫下拍攝大挑戰

眾演員指今次在炎熱暴曬的高溫天氣下拍攝是最大挑戰，GiGi回想：「我諗今次暴曬係一生難忘﹗因為小朋友關係，我們要趁暑假完成所有拍攝，時間上很緊湊。」

陳湛文說：「GiGi同我講，話佢好耐冇試過拍嘢戲咁辛苦。」GiGi尷尬回應：「我淨係敢同你（陳湛文）講咋﹗因為其他人仲辛苦。」湛文補充：「因為我哋好多劇組人員連續三日都有人中暑，個太陽真係好冧。」

而GiGi解釋說：「因為我哋主要在球場拍踢波戲，落場的小朋友曬住最辛苦，但佢哋休息時候仍然繼續踢波，我哋都曬燶咗。」她續說：「除咗熱之外，有一晚返到屋企感到很眼睏，雙腳又抽筋，我掙扎當刻是要處理雙腿還是要瞓覺，最終選擇瞓覺先，我唔理抽筋都照瞓。」

梁雍婷。

梁雍婷陳獻略有默契

同時，GiGi表示終於完成今次艱辛拍攝，會獎勵自己去按摩揼骨放鬆自己，朱栢康、陳湛文讚同表示可以相約一齊去。

梁雍婷跟陳獻略在戲中飾演兩夫妻，二人表示甚有默契，梁雍婷說：「難忘事係暴曬，但同時感謝天公造美，我哋有好多戶外拍攝天氣都好好。」陳獻略說：「最難忘係家中的一場食飯戲，因為我好耐冇同家人一齊食飯，可以跟Rachel演一家人一齊食飯，感覺很好。」

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