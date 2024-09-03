小學博覽｜西貢將軍澳區52間幼小參加聯校博覽　陳瑞良校長讚校舍新設備好分享兩大選校貼士

▲ 博覽將在9月7及8日上午11至下午6時舉行，兩日分別有不同學校參展。

2025/2026年度小學及幼稚園入學即將開始接受申請，了解學校的教學理念是選校的第一步。由西貢民政事務處資助、西貢區校長會舉辦、西貢區津貼小學校長會協辦的「西貢區學前教育及小學博覽2024」，即將於9月7及8日（本周六及周日）在將軍澳新都城商場一樓天幕舉行，西貢區52間幼稚園及小學將會分兩日參加，家長可以到場與學校溝通了解教學理念及課程特色等。

▲ 博覽活動召集人、西貢區校長會副主席、西貢區校長會津貼小學校長會主席陳瑞良。

博覽活動召集人、西貢區校長會副主席、西貢區校長會津貼小學校長會主席陳瑞良稱，過去20多年來，除新冠疫情停辦兩年，每年都舉辦博覽，區內學校藉以向社區宣傳各校多元特色。近年適齡學生人口下跌，學界面臨縮班殺校，陳瑞良稱，西貢區學生人口跌幅相較其他區少，惟一直以來都有區內學生外流他區升學，為區內學校收生添不穩定因素，而學校之間都是良性競爭，盼正面向外推廣西貢區擁有高質素、軟硬件兼備的學校，吸引家長讓子女原區讀書。

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高才通可一站式了解將軍澳及西貢學校

對於高才通的子女來港讀書，陳瑞良校長就指將軍澳城市規劃發展適合高才通居住，他們可以透過活動一站式去認識將軍澳及西貢學校，而每間學校派出的代表老師，都能夠操兩文三語，對於用普通話解釋都不會遇到太大困難。陳校長稱自從高才通計劃開始，每年的6-7月不少高才通家長到校查詢學位情況，亦有收插班生的情況。

陳瑞良校長:將軍澳及西貢校舍新設備好

陳瑞良校長表示將軍澳及西貢校區的校舍較新，硬件條件理想，設有多功能室、圖書館、禮堂、籃球場都有2個，某些學校有泳池，所以家長無需跨區讀神校或名校，

香港小學教育差異不會太大，區內有足夠學位供應及選擇，名校神校，升學表現上可能強一點，全面去看將軍澳學校配套可能比一些神校更好，學生全人發展更有利。

家長選校可更進取

現在適齡學童下降，所以陳瑞良校長建議家長選校方面可以進取一點，

家長可以首選心儀學校，著重學術或多元發展， 還是想兩者兼備 ，第二就是學校的升學表現，家長可先考慮自身訴求再選擇學校。因為以往競爭激烈的學校入讀難度比以往降低 。

西貢區學前及小學博覽舉辦至今接近22年，是西貢及將軍澳區內教育界的標誌活動，除了疫情受影響外，幾乎每年都在9月第一個周末舉行。今年兩日的博覽總共有52間幼稚園及小學參加，學校將會在博覽現場擺設展板，展示學校的教學成果，並會由學校職員駐場，解答家長對學校課程特色及教學理念的疑問等，。

博覽將在9月7及8日上午11至下午6時舉行，兩日分別有不同學校參展，即睇兩日的學校參展名單：

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